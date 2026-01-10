ANCORA SULLA FRAGILITA’ DEL SISTEMA POLITICO ITALIANO

Una brillante analisi firmata da Lorenzo Castellani (“Domani” 6 gennaio) sulle dinamiche in atto nel sistema politico italiano si concludeva richiamandone le “fragilità strutturali”: avevamo già affrontato il tema in un intervento (scusando l’autocitazione) “La grande bonaccia delle Antille” prendendo spunto da una ricerca curata dall’IPSOS sullo stesso argomento che indicava, nella sostanza, una situazione di stallo e di continua perdita di contatto tra sistema politico e società civile.

Una perdita di contatto non testimoniata appieno dal costante calo nella partecipazione elettorale che pure rappresenta un indicatore specifico di rilievo.

L’analisi di Castellani vi accenna ed è il caso di ritornare su alcuni punti:

1) Il sistema è logorato da un gioco “a sottrazione” fra le diverse forze politiche. Una dinamica “in discesa” che si sta esercitando su di un campo sociale sempre più ristretto in una dimensione chiaramente di conservazione autoreferenziale;

2) Abbiamo davanti scadenze fondamentali a partire dal referendum sulla magistratura che dovrà essere innalzato a livello di referendum sulla costituzione. Il referendum si svolgerà presumibilmente all’interno di un quadro internazionale di grande difficoltà al riguardo del quale la sinistra europea fin qui è apparsa del tutto subalterna alle incertezze che guidano l’operato dei governi e della Commissione. Intanto si accentuano le tendenze ad un riarmo guidato dalle priorità imposte dalla Germania su proprie linee di sviluppo dell’industria bellica. Sul piano interno il referendum rappresenterà il punto di snodo obbligato per le elezioni 2027 e così dovrà essere considerato pur ponendo in campo tutta l’attenzione necessaria sui contenuti che dovranno essere espressi nella ricerca di proposta di chiarezza per la scelta del corpo elettorale in occasione del referendum stesso;

3) l’analisi citata in apertura accenna ad un logoramento del centro-destra che potrebbe verificarsi nella riduzione di margine “tra promessa e gestione ordinaria”da parte del governo: una erosione di credibilità lenta ma che potrebbe rappresentare il punto di partenza per un avvio di riequilibrio politico;

4) Per avviare questo non impossibile punto di riequilibrio è necessario (e su questo mi permetto di insistere anche rischiando di annoiare) modificare profondamente il tipo di intermediazione arrivando alla formazione di una soggettività adeguata a ricostruire l’offerta politica: perché (ed è questo un punto di analisi sul quale riflettere) è il deficit di offerta politica che provoca quella che è stata definita come “perdita di contatto”;

5) Non si tratta semplicemente di andare avanti con “l’ostinazione unitaria” così come definisce la sua linea la segretaria del PD. La modificazione dell’offerta deve essere molto più profonda: da questo punto di vista non mi dilungo (si potrebbe esporre una vera e propria letteratura di merito) ma mi limito a presentare in forma assolutamente semplificata un solo aspetto d’analisi. La questione di fondo è quella di comprendere appieno la radicalità delle contraddizioni in atto sia al riguardo del quadro internazionale che reclama scelte nette , sia sul piano economico – sociale più ravvicinato oltre al delicato campo istituzionale laddove alla difesa della Costituzione Repubblicana va collegata un’azione molto più decisa rispetto alla modifica della formula elettorale evitando ogni accentuazione (perdente) di una schema bipartitico personalizzato.

6) Rimarrebbe da discutere la forma politica da proporre in campo non riducendoci a una semplice coalizione di “diversi” anche contrastanti ma pensando alla costruzione di un soggetto davvero “pivotale” rivolto all’intero sistema e non soltanto a una parte: forse servirebbe un seminario comune sul tema con una partecipazione allargata a sinistra e comprendente anche soggetti non direttamente partitici ma operativi sul piano della ricerca politica con un coinvolgimento diretto.