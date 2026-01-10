Delcy Rodríguez guida l’omaggio agli eroi e martiri caduti in difesa della sovranità venezuelana

«I nostri uomini e donne caduti in combattimento sono eroi ed eroine della patria di Simón Bolívar, e i fratelli di Cuba, figli di Martí e di Fidel, sono anch’essi eroi di questa patria».

TeleSur – 8 gennaio 2026

La presidente ad interim della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha presieduto questo giovedì una solenne cerimonia di promozioni e conferimenti di decorazioni presso il Monumento Eclettico dell’Accademia Militare della Guardia Nazionale Bolivariana (AMGNB), in onore degli eroi e dei martiri caduti e dei feriti in difesa della patria durante l’aggressione militare dello scorso 3 gennaio.

La cerimonia ha riconosciuto il sacrificio dei soldati patrioti e dei cittadini civili che hanno offerto la propria vita o sono rimasti feriti durante quello che il Governo Bolivariano definisce un «vile attacco e sequestro» ai danni del presidente costituzionale e comandante in capo della Forza Armata Nazionale Bolivariana (FANB), Nicolás Maduro Moros.

In un messaggio al popolo degli Stati Uniti, la presidente ad interim ha affermato che i recenti avvenimenti lasciano una macchia nella storia delle relazioni bilaterali, ma che il Venezuela non agirà mosso dall’odio. «Non è vendetta, è rivendicazione; daremo lezioni di diplomazia internazionale», ha dichiarato.

Ha evocato la dottrina militare del Padre della Patria, Simón Bolívar, sottolineando che l’Esercito venezuelano è stato formato per la difesa, non per la guerra. «Bolívar non ha mai insegnato a usare la supremazia per umiliare qualcuno, c’è sempre stato rispetto per la dignità dell’avversario», ha sostenuto, ricordando la massima bolivariana secondo cui «la libertà è l’unico obiettivo degno del sacrificio degli uomini».

«I nostri uomini e donne caduti in combattimento sono eroi ed eroine della patria di Simón Bolívar, e i fratelli di Cuba, figli di Martí e di Fidel, sono anch’essi eroi ed eroine di questa patria, perché come un solo popolo hanno combattuto nella difesa, di fronte all’aggressione illegale e illegittima», ha affermato Rodríguez.

La presidente ad interim ha assicurato che «siamo uniti, nell’amore. Il nostro concetto di patria è che la patria è umanità».

Durante l’evento sono state consegnate offerte d’onore, gradi e decorazioni postume ai familiari di ufficiali e truppe professionali che «ascendono all’immortalità nell’adempimento del loro giuramento».

La presidente ha dichiarato che non stanno lasciando alle generazioni future «storie di traditori e codardi».

«Stiamo lasciando loro la storia di un Paese che non si arrende, di un Paese che non si sottomette. Non siamo subordinati né soggiogati, abbiamo dignità storica e abbiamo impegno e lealtà verso il presidente Nicolás Maduro, che è stato sequestrato, e verso la prima combattente, la deputata Celia Flores», ha ribadito.

Nel corso della cerimonia sono stati conferiti anche riconoscimenti come la Croce dell’Esercito e dell’Aviazione di prima classe agli effettivi feriti in combattimento, che «portano le cicatrici dell’onore».

L’omaggio ha avuto anche una dimensione internazionale: è stato reso tributo ai 32 eroi della Repubblica di Cuba che hanno offerto la vita difendendo il territorio nazionale. L’ambasciatore cubano in Venezuela, Jorge Luis Mayo Fernández, ha ricevuto a loro nome un’offerta d’onore.

La cerimonia si è svolta con onori militari, includendo il suono della preghiera e sette salve d’artiglieria, simbolo della gratitudine eterna della nazione. Inoltre, il vescovo castrense della FANB, monsignor Benito Adán Méndez Bracamonte, e il pastore principale, colonnello Elioner Delgado Carrillo, hanno elevato preghiere per i caduti.

Accanto alla presidente ad interim erano presenti il Generale in Capo Vladimir Padrino López, vicepresidente settoriale per la Difesa e la Sovranità; il ministro degli Affari Esteri di Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, e membri dell’alto comando militare venezuelano.

Lo Stato venezuelano ribadisce che il sacrificio dei suoi martiri è la pietra angolare su cui si erge la dignità della patria, riaffermando il proprio impegno nella difesa della sovranità nazionale di fronte a quelle che descrive come aggressioni esterne.

Il ministro Bruno Rodríguez ha reso omaggio ai combattenti cubani e venezuelani caduti nella criminale aggressione militare statunitense. «Il sangue di entrambi i popoli si è fuso in terra venezuelana, come si addice a nazioni sorelle», ha affermato, estendendo un messaggio di «onore e gloria» ai caduti e di «amore e pace» ai civili uccisi.

Ha sottolineato che «i combattenti cubani, in un combattimento impari, hanno affrontato il nemico imperialista che profanava la sovranità della patria venezuelana e hanno protetto il presidente costituzionale Nicolás Maduro».

