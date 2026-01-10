Lettera degli eurodeputati Della Valle, Galán e Botenga a Von der Leyen e Kallas sull’attacco al Venezuela

All’indomani dei bombardamenti statunitensi in Venezuela e del rapimento del presidente Nicolás Maduro, tre eurodeputati richiamano l’Unione europea alle proprie responsabilità. La lettera chiede una condanna netta, iniziative ONU e un’azione diplomatica urgente, denunciando il rischio di doppi standard e di escalation. Lettera disponibile in italiano, spagnolo e inglese.

Gentile Presidente von der Leyen,

Gentile Alta Rappresentante Kallas,

Nelle prime ore del 3 gennaio, ora locale, gli Stati Uniti hanno condotto attacchi militari contro caserme e gli edifici civili adiacenti a Caracas e in altre città del Venezuela. In questa fase, l’entità complessiva dei danni e il numero di eventuali vittime non sono ancora stati chiariti. Tali sviluppi si collocano sullo sfondo di ripetute dichiarazioni dell’Amministrazione Trump circa il proprio interesse per le risorse petrolifere del Venezuela e il suo più ampio approccio volto a stabilire un controllo esclusivo sull’emisfero occidentale.

Inoltre, dichiarazioni pubbliche di rappresentanti del Governo degli Stati Uniti hanno celebrato pubblicamente il rapimento del presidente venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie.

Nel loro insieme, questi sviluppi appaiono una chiara violazione dei principi fondamentali del diritto internazionale, incluso l’articolo 2(4) della Carta delle Nazioni Unite.

Azioni che rischiano di minare la Carta delle Nazioni Unite e principi cardine quali la composizione pacifica delle controversie e il divieto della minaccia o dell’uso della forza nelle relazioni internazionali avranno gravi ripercussioni sulla sicurezza internazionale, anche per la sicurezza dei cittadini europei.

L’Unione europea ha formalmente sottolineato l’importanza di un ordine internazionale basato su regole e, in altri contesti, ha condannato le violazioni del diritto internazionale e adottato misure restrittive. Precedenti passati, inclusa la risposta di diversi Stati membri all’invasione dell’Iraq del 2003 e la risposta dell’UE alle violazioni del diritto internazionale da parte della Federazione Russa in Ucraina e oltre, sono stati coerenti con tale impegno.

Alla luce di ciò, l’assenza di una chiara risposta dell’UE alle azioni unilaterali intraprese dagli Stati Uniti in Venezuela costituirebbe pericolosi doppi standard e indebolirebbe ulteriormente la credibilità dell’UE nel difendere il diritto internazionale e l’ordine internazionale basato sulle Nazioni Unite.

Vi invitiamo pertanto a:

1. Condannare le azioni intraprese dagli Stati Uniti e la loro incompatibilità con il diritto internazionale;

2. Interloquire con gli Stati membri dell’UE al fine di convocare una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

3. Assumere l’iniziativa nel promuovere sforzi diplomatici volti alla de-escalation e alla prevenzione di ulteriori azioni militari;

4. Riconsiderare la cooperazione dell’UE in materia di sicurezza e difesa con gli Stati Uniti, in particolare per quanto riguarda la NATO.

Distinti saluti,

Danilo Della Valle

Estrella Galàn

Marc Botenga

Estimada Presidenta von der Leyen,

Estimada Alta Representante Kallas,

En las primeras horas del 3 de enero, hora local, Estados Unidos llevó a cabo ataques militares contra cuarteles y edificios civiles cercanos en Caracas y otras ciudades de Venezuela. En esta fase, aún no se ha esclarecido la magnitud total de los daños ni el número de posibles víctimas. Estos hechos se producen en un contexto de reiteradas declaraciones de la Administración Trump sobre su interés en los recursos petroleros de Venezuela y su enfoque más amplio de establecer un control exclusivo sobre el hemisferio occidental.

Además, declaraciones públicas de representantes del Gobierno de Estados Unidos celebraron públicamente el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa.

En conjunto, estos acontecimientos constituyen una clara violación de los principios fundamentales del derecho internacional, incluido el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas.

Acciones que corren el riesgo de socavar la Carta de la ONU y principios esenciales como la solución pacífica de controversias y la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales tendrán graves repercusiones para la seguridad internacional, incluida la seguridad de los ciudadanos europeos.

La Unión Europea ha subrayado formalmente la importancia de un orden internacional basado en normas y, en otros contextos, ha condenado violaciones del derecho internacional y adoptado medidas restrictivas. Precedentes anteriores, incluida la respuesta de varios Estados miembros a la invasión de Irak en 2003 y la respuesta de la UE ante las violaciones del derecho internacional por parte de la Federación de Rusia en Ucrania y más allá, fueron acordes con ese compromiso.

A la luz de ello, la ausencia de una respuesta clara de la UE ante las acciones unilaterales emprendidas por Estados Unidos en Venezuela constituiría un peligroso doble rasero y debilitaría aún más la credibilidad de la UE a la hora de defender el derecho internacional y el orden internacional basado en la ONU.

Por tanto, les instamos a:

1. Condenar las acciones emprendidas por Estados Unidos y su incompatibilidad con el derecho internacional;

2. Entablar contactos con los Estados miembros de la UE con miras a convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

3. Tomar la iniciativa para impulsar esfuerzos diplomáticos orientados a la desescalada y a prevenir nuevas acciones militares;

4. Reconsiderar la cooperación de la UE en materia de seguridad y defensa con Estados Unidos, en particular en lo relativo a la OTAN.

Atentamente,

Danilo Della Valle

Estrella Galàn

Marc Botenga

Dear President von der Leyen,

Dear High Representative Kallas,

In the early hours of 3 January, local time, the United States conducted military strikes targeting military barracks and nearby civilian buildings in Caracas and other cities in Venezuela. At this stage, the full extent of the damage and the number of potential casualties have not yet been clarified. These developments take place against the backdrop of repeated statements by the Trump Administration regarding its interest in Venezuela’s oil resources and its broader approach of establishing exclusive control over the Western hemisphere.

In addition, public statements by representatives of the United States Government publicly celebrated the kidnapping of Venezuelan president Nicolás Maduro and his wife.

Taken together, these developments appear a clear violation of the fundamental principles of international law, including Article 2(4) of the Charter of the United Nations.

Actions that risk undermining the UN Charter and core principles such as the peaceful settlement of disputes and the prohibition of the threat or use of force in international relations will have grave repercussions for international security, including for the safety of European citizens.

The European Union has formally highlighted the importance of a rules-based international order and has, in other contexts, condemned violations of international law and adopted restrictive measures. Past precedents, including the response of several Member States to the 2003 invasion of Iraq and EU response to violations of international law by the Russian Federation in Ukraine and beyond, were in line with such a commitment.

In this light, the absence of a clear EU response to the unilateral actions undertaken by the United States in Venezuela would constitute dangerous double standards and will further weaken the EU’s credibility in upholding international law and the UN-based international order.

We therefore call upon you to:

1. Condemn the actions undertaken by the United States and their incompatibility with international law;

2. Engage with EU Member States with a view to convening an extraordinary meeting of the United Nations Security Council;

3. Take the initiative in pursuing diplomatic efforts aimed at de-escalation and the prevention of further military action.

4. Reconsider EU security and defence cooperation with the United States, particularly in regard to NATO.

Respectfully,

Danilo Della Valle

Estrella Galán

Marc Botenga

