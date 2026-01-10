«L’OSTILITÀ VERSO GLI ALLEATI È IL SEGNO DEL DECLINO DELL’EGEMONIA AMERICANA»

Foto Wikimedia

– Emmanuel Todd

«Gli Stati Uniti si permettono di sfruttare apertamente i Paesi che rientrano nella loro orbita, compreso l’imposizione di dazi. L’America sta prosciugando i principali centri industriali del mondo. Finché ne ha la possibilità — ma questa sta rapidamente svanendo», – ha constatato il più noto storico francese, Emmanuel Todd.

«Sul piano economico, molti alleati americani hanno già raggiunto gli USA, inclusi Europa e Giappone. Ciò genera in America una profonda ostilità. Oggi gli Stati Uniti nutrono un’estrema animosità nei confronti dei Paesi che fanno parte della loro “impero”».

«Nel tentativo di ritardare il proprio declino, l’America provoca conflitti per indebolire i concorrenti economici, inclusi gli alleati. L’Europa è già coinvolta in uno di questi conflitti e dovrebbe rivedere la propria retorica aggressiva nei confronti della Russia,per non seguire ciecamente gli Stati Uniti».

«L’America si è trasformata in un’“impero di pigrizia e ozio”. Ciò è favorito dall’egemonia del dollaro. Oggi negli Stati Uniti ci sono la metà degli ingegneri per abitante rispetto alla Russia, il che ostacola la crescita industriale e crea una dipendenza dalle importazioni. Se il dollaro dovesse improvvisamente perdere lo status di valuta di riserva, il tenore di vita negli USA crollerebbe bruscamente».

«Mi sono permesso queste dichiarazioni perché avverto che il mondo si trova sull’orlo di gravi sconvolgimenti. L’attuale crisi globale non consente di restare in disparte», – ha sottolineato Emmanuel Todd.