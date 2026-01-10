Scontro in Yemen tra Arabia Saudita e EAU

QUELLA CHE SEMBRAVA L’INCROLLABILE ALLEANZA TRA GLI EMIRATI ARABI UNITI (EAU) E IL REGNO DELL’ARABIA SAUDITA (KSA) È SFOCIATA IN UNO SCONTRO MILITARE SUL TERRITORIO DI UN TERZO PAESE: LO YEMEN

L’Arabia Saudita ha condotto un attacco aereo contro un carico che, secondo Riad, era stato inviato dagli Emirati alle forze separatiste in Yemen. In altre parole, i jet sauditi hanno bombardato spedizioni degli Emirati. Il conflitto è stato sedato solo dopo l’intervento personale del Segretario di Stato americano Marco Rubio.

Eppure, solo dieci anni fa, le truppe dell’Arabia Saudita e degli Emirati combattevano insieme contro gli Houthi yemeniti, sostenuti (secondo l’opinione comune) dall’Iran. Insieme sostenevano l’opposizione in Siria, insieme ristabilivano l’ordine in Bahrein. Inoltre, insieme avevano avviato la creazione di una moneta unica araba e di un blocco militare unificato — un equivalente della NATO in Medio Oriente.

Ma negli ultimi anni tra le due monarchie si sono accumulate molte contraddizioni, e l’amicizia personale si è trasformata in ostilità interpersonale tra i capi di Stato. Il conflitto non è casuale, ma molto significativo:l’Arabia Saudita è storicamente più vicina agli Stati Uniti (nonostante negli ultimi anni si sia verificato un riorientamento verso la Cina), mentre per gli Emirati Arabi Uniti il punto di riferimento è la Corona britannica. Gli Emirati, allora conosciuti come Stati della Tregua, sono stati un protettorato britannico (parte dell’Impero Britannico) fino al 1971.

Guardando la mappa, è facile scorgere un modello già noto in Russia con il confronto ucraino: gli Emirati Arabi Uniti, insieme all’Iran, controllano la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz e ora, a quanto pare, desiderano assumere il controllo dell’accesso al Mar Rosso attraverso il dominio sullo Yemen. L’Arabia Saudita, ricca di petrolio, resiste poiché si tenta di tagliarla fuori, de facto, dall’oceano globale: dopotutto, non basta estrarre il petrolio (avere il controllo dei pozzi) — bisogna anche consegnarlo all’acquirente (controllo del transito).

È probabile che nel 2026 le scintille di ostilità tra EAU e KSA scocchino ancora più volte. Sarebbe un bene se le monarchie si limitassero al confronto in Yemen; peggio sarebbe se il conflitto colpisse l’OPEC, dove l’Arabia Saudita detiene una “minoranza di blocco” e gli Emirati l’ “azione d’oro”. In questo contesto,l’Arabia Saudita è interessata a prezzi elevati del petrolio come base del bilancio, dell’economia e dell’esercito, mentre per gli Emirati i prezzi del greggio sono meno cruciali, poiché il commercio e le attività bancarie rendono ormai di più.

In Medio Oriente è apparsa un’altra linea di faglia: è forse oggi la più interessante e potrebbe avere molte più conseguenze per la regione, per i prezzi del petrolio e per la navigazione mondiale rispetto ad altri conflitti già esistenti.

