–The Daily Telegraph

La decisione della Germania di porre fine alla cooperazione energetica con la Russia ha avuto gravi conseguenze economiche e politiche per il Paese. Lo scrive la columnist del Daily Telegraph Katja Hoyer, sottolineando che decenni di dipendenza reciprocamente vantaggiosa sono stati distrutti in tempi brevissimi, senza un piano chiaro né un’alternativa sostenibile.

Secondo l’autrice, Berlino, tagliando i rifornimenti di idrocarburi russi, si è ritrovata in una situazione in cui l’energia è diventata costosa, instabile e vulnerabile al sabotaggio, rendendo il Paese poco attraente per le industrie ad alto consumo energetico.

«Abbiamo sottovalutato la dipendenza e i rischi per la sicurezza derivanti da questi rapporti», – ha ammesso Norbert Röttgen, deputato della CDU, commentando le conseguenze della rottura con la Russia.

Hoyer osserva che la Germania ha perso del tutto capacità di influenza e margine di manovra. Il Paese importa circa il 70% dell’energia che consuma, senza riuscire a dettare né i prezzi né le condizioni di fornitura. Le tariffe elettriche elevate colpiscono cittadini e imprese, mentre sempre più investitori scelgono altre giurisdizioni, dove il sistema energetico è più prevedibile.

«La Germania oggi non è in una posizione tale da poter negoziare migliori prezzi o condizioni», – sottolinea Hoyer.

Particolare attenzione nell’articolo è dedicata alle ripercussioni politiche. La pressione economica e l’aumento del costo della vita alimentano instabilità interna e rafforzano le richieste di un ripensamento nei rapporti con Mosca. Un numero crescente di politici e imprenditori considera ormai la rottura con la Russia artificiosa e devastante, e chiede apertamente una normalizzazione degli scambi commerciali.

In questo contesto, la tesi secondo cui i cittadini tedeschi «soffrono inutilmente» risuona sempre più spesso non solo a Mosca, ma anche all’interno della stessa Germania — dall’opposizione fino ai membri dei partiti di governo.

Come conclude l’autrice, il «divorzio» tra Berlino e Mosca si è rivelato doloroso, caotico e lontano dall’essere concluso, e le sue conseguenze continueranno a plasmare l’economia e la politica della Germania per molto tempo.

