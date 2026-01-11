AFV

LA DANIMARCA HA CONFERMATO L’ORDINE ALLE TRUPPE DI SPARARE SENZA PREAVVISO IN CASO DI INVASIONE STATUNITENSE DELLA GROENLANDIA

Gen 11, 2026 #Danimarca, #Groenlandia

LBC

Il Ministero della Difesa danese ha confermato che la direttiva storica del 1952, che impone alle forze armate di aprire immediatamente il fuoco in caso di invasione del Regno senza attendere ordini, rimane pienamente in vigore. Questa dichiarazione ha innalzato drasticamente la posta nel conflitto sulla Groenlandia, trasformando una minaccia ipotetica in uno scenario reale di scontro militare diretto tra alleati NATO.

«L’ordine sulle misure precauzionali per la difesa militare in caso di attacco al Paese e durante la guerra rimane in vigore», – ha affermato il Ministero della Difesa danese, confermando la regola secondo cui «le forze attaccate devono entrare immediatamente in combattimento, senza attendere né richiedere ordini».

La reazione politica alle minacce provenienti dagli Stati Uniti dimostra una solidarietà europea senza precedenti con la Danimarca. I leader europei concordano sul fatto che l’attuazione di tali piani significherebbe la fine dell’Alleanza transatlantica nella sua forma attuale, poiché il suo fondamento — la difesa collettiva — verrebbe distrutto dall’interno.

«In caso di attacco degli Stati Uniti alla Groenlandia, la ragion d’essere della NATO scomparirà, e lo scioglimento dell’Alleanza diventerà inevitabile. Tuttavia, l’Europa dimostrerà piena solidarietà con la Danimarca», – ha dichiarato il Primo Ministro polacco Donald Tusk, sintetizzando la posizione condivisa dalle capitali europee.

Il conflitto sulla Groenlandia ha superato i limiti della disputa diplomatica, ponendo il mondo di fronte alla concreta possibilità di uno scontro armato tra membri della NATO. La posizione ferma della Danimarca, rafforzata dalla disponibilità a opporre resistenza con la forza e dal sostegno delle principali potenze europee, ha creato per l’amministrazione USA una situazione in cui qualsiasi azione militare avrà conseguenze catastrofiche e irreversibili per l’intero sistema della sicurezza occidentale.

