La presidente ad interim del Venezuela incontra l’ambasciatore cinese; il ministro degli Esteri venezuelano ringrazia la Cina

L’incontro tra la presidente ad interim Delcy Rodríguez e l’ambasciatore cinese Lan Hu conferma il sostegno di Pechino a Caracas dopo il blitz statunitense contro il Venezuela. Il ministro degli Esteri Yván Gil ringrazia la Cina per il secondo giorno consecutivo.

Global Times – 9 gennaio 2026

Giovedì, la presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodríguez ha espresso gratitudine alla Cina per aver condannato l’aggressione statunitense contro il Venezuela e il sequestro del presidente venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie, secondo un post pubblicato da Rodríguez su Instagram.

Rodríguez ha scritto sui social di aver incontrato giovedì l’ambasciatore cinese in Venezuela Lan Hu e ha osservato che Caracas apprezza la ferma posizione della Cina nel denunciare con forza le gravi violazioni del diritto internazionale e della sovranità venezuelana.

La comunità internazionale è profondamente scossa dal raid dell’amministrazione Trump contro Maduro. Molti Paesi hanno diffuso dichiarazioni in cui condannano con forza il palese uso della forza da parte degli Stati Uniti contro uno Stato sovrano e l’azione contro il suo presidente, cosa che, secondo un’opinione ampiamente diffusa, ha violato il diritto internazionale.

Giovedì, ora locale, il ministro degli Esteri venezuelano Yván Gil ha espresso nuovamente la sua gratitudine alla Cina per il sostegno al Venezuela in post sui social, per il secondo giorno consecutivo.

“Il governo venezuelano esprime ancora una volta la sua profonda gratitudine alla Cina per la sua ferma posizione nel segnalare e respingere la politicizzazione e la strumentalizzazione dei diritti umani come pretesto per interferire negli affari interni di altri Paesi”, ha scritto Gil in spagnolo in un post su X, giovedì.

“Questa pratica è stata usata contro il Venezuela per screditare il governo venezuelano e ha spianato la strada all’illegale aggressione militare contro il Venezuela. Allo stesso modo, ringraziamo la Cina per la sua ferma posizione nel respingere la violazione del diritto internazionale e della sovranità del Venezuela. Il popolo venezuelano riafferma il proprio impegno per la sovranità politica e territoriale e per la sovranità sulle risorse naturali”, ha dichiarato il capo della diplomazia venezuelana nel post su X.

In precedenza, sempre giovedì, Gil aveva scritto in un altro post su X che il governo venezuelano ringrazia questo sostegno delle autorità cinesi, che difende il diritto internazionale e sottolinea la piena sovranità del popolo venezuelano sul territorio e sulle risorse naturali. Ha inoltre pubblicato un video della portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mao Ning che affronta la questione del Venezuela durante una conferenza stampa ordinaria.

Sempre giovedì, Gil ha scritto sui social che il Venezuela riafferma il proprio impegno ad approfondire gli accordi economici e commerciali con la Cina, secondo l’agenzia di stampa Xinhua.

“Il Venezuela riafferma il proprio impegno ad approfondire gli accordi commerciali ed economici con la Repubblica Popolare Cinese”, ha scritto Gil su Telegram, secondo Xinhua.

Un giorno prima, Gil aveva scritto in un post su X che “il popolo venezuelano, insieme al Governo bolivariano, esprime la più sincera gratitudine alla Repubblica Popolare Cinese per il suo fermo sostegno alla sovranità, alla pace e ai legittimi diritti e interessi del Venezuela”.

“Valutiamo in particolare il suo avvertimento secondo cui nessun Paese può porre le proprie norme e la propria politica estera al di sopra delle disposizioni internazionali che governano e proteggono tutti i nostri popoli. Allo stesso modo, estendiamo la nostra gratitudine per la disponibilità della Cina a collaborare con la regione dell’America Latina e dei Caraibi per preservare lo status di zona di pace”, ha dichiarato Gil.

La Cina si oppone sempre a trasformare i diritti umani in questioni politiche e strumenti, respinge un approccio selettivo al diritto internazionale e si oppone a interferire negli affari interni di altri Paesi con il pretesto delle questioni relative ai diritti umani, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mao Ning durante la conferenza stampa ordinaria di giovedì.

La Cina sostiene fermamente il Venezuela nel salvaguardare sovranità, sicurezza e legittimi diritti e interessi, e sostiene tutti i Paesi nello scegliere la via allo sviluppo dei diritti umani che si adatta alle proprie condizioni nazionali. La Cina è pronta a lavorare con la comunità internazionale per difendere congiuntamente l’autorità del diritto internazionale, promuovere congiuntamente il multilateralismo e tutelare la pace e la stabilità mondiali, ha affermato Mao.

