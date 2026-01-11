La Russia afferma che gli Stati Uniti violano il diritto del mare nel sequestro di una petroliera diretta in Venezuela nell’Atlantico settentrionale

La crisi tra Washington e Caracas si estende ora anche all’Atlantico settentrionale: dopo il sequestro statunitense della petroliera Marinera, Mosca denuncia una violazione del diritto del mare e della libertà di navigazione, chiedendo tutele per l’equipaggio e il rilascio della nave.

Global Times – 8 gennaio 2026

Dopo che lo United States European Command (EUCOM) ha dichiarato su X di aver sequestrato la M/V Bella 1, nota anche come Marinera, per “violazioni delle sanzioni statunitensi”, il Ministero dei Trasporti russo ha confermato mercoledì di aver perso i contatti con la petroliera Marinera e ha accusato gli Stati Uniti di violare il diritto marittimo, secondo quanto riportato dai media.

Il Comando europeo degli Stati Uniti ha dichiarato mercoledì di aver sequestrato, nel corso di un’operazione, una petroliera collegata al Venezuela e registrata come nave russa nell’Atlantico settentrionale, secondo l’agenzia Xinhua.

“L’imbarcazione è stata sequestrata nell’Atlantico settentrionale in virtù di un mandato emesso da un tribunale federale statunitense dopo essere stata tracciata dal [cutter della Guardia Costiera degli Stati Uniti] Munro”, ha dichiarato EUCOM, secondo quanto riferito da Al Jazeera.

La USCGC Munro è un cutter di sicurezza nazionale di classe Legend progettato per missioni a lungo raggio e di alto livello. È una delle navi più grandi della flotta della Guardia Costiera statunitense, secondo Xinhua.

Il Ministero dei Trasporti russo ha affermato di aver perso i contatti con la petroliera Marinera, battente bandiera russa, dopo che forze navali statunitensi vi sono salite a bordo nell’Atlantico settentrionale, e che il sequestro della nave da parte degli Stati Uniti viola il diritto marittimo, secondo il resoconto di Al Jazeera.

“Conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, in alto mare vige la libertà di navigazione, e nessuno Stato ha il diritto di usare la forza contro navi debitamente registrate sotto la giurisdizione di altri Stati”, si legge in una dichiarazione, secondo quanto riportato.

Anche il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato di seguire da vicino le notizie sull’abbordaggio della petroliera Marinera, battente bandiera russa, da parte delle forze statunitensi, e ha invitato gli Stati Uniti a trattare in modo umano tutti i cittadini russi a bordo della nave, secondo Al Jazeera.

In una dichiarazione citata dall’agenzia di stampa statale russa TASS, il ministero ha aggiunto che gli Stati Uniti “non dovrebbero ostacolare il rapido ritorno dei russi dalla Marinera”, secondo quanto riferito.

Martedì, il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato che la Russia sta seguendo da vicino gli sviluppi riguardanti la petroliera russa Marinera, tracciata dall’esercito statunitense in acque internazionali, dove sta navigando legalmente, secondoXinhua.

Secondo il ministero, la nave battente bandiera russa è stata seguita per diversi giorni da una nave della Guardia Costiera statunitense, nonostante si trovasse a circa 4.000 km dalla costa nordamericana.

La petroliera, che avrebbe dovuto caricare petrolio in Venezuela, non è riuscita ad attraccare a causa del blocco statunitense. Dopo essere stata tracciata dalla Guardia Costiera statunitense a dicembre, la petroliera vuota ha dipinto la bandiera russa sullo scafo, ha cambiato nome e ha cambiato Paese di registrazione passando alla Russia, ha riferito Xinhua.

Giulio Chinappi – World Politics Blog