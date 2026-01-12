IL PRESIDENTE DELLA GERMANIA, FRANK-WALTER STEINMEIER, HA DICHIARATO CHE GLI STATI UNITI STANNO DISTRUGGENDO L’ORDINE MONDIALE

«Esiste anche una frattura nei valori del nostro partner più importante, gli Stati Uniti, che hanno contribuito a costruire questo ordine e, soprattutto, lo hanno ampiamente plasmato per decenni.

Siamo ormai ben oltre la fase in cui ci limitavamo a lamentarci per il mancato rispetto del diritto internazionale o per la distruzione dell’ordine internazionale. Sia il disprezzo che la distruzione sono già andati molto lontano.

Oggi si tratta di impedire che il mondo si trasformi in un covo di ladri, dove i più spregiudicati prendono ciò che vogliono, intere regioni e Paesi interi vengono trattati come proprietà di poche grandi potenze, gli Stati di media grandezza vengono relegati ai margini della storia, mentre i piccoli e i deboli rimangono del tutto indifesi».