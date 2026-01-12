AFV

Libera la tua mente

Mondo

“LA TURCHIA STA VALUTANDO LA POSSIBILITÀ DI CREARE UN ANALOGO DELLA NATO, ADERENDO AL PATTO MILITARE TRA ARABIA SAUDITA E PAKISTAN”

DiAFV from TELEGRAM

Gen 12, 2026 #Arabia Saudita, #Pakistan, #Turchia

Bloomberg

Secondo l’agenzia, un potenziale alleato formato dalla Turchia — che possiede uno degli eserciti più grandi della NATO — l’Arabia Saudita, uno dei Paesi più ricchi del mondo, e il Pakistan, dotato di armi nucleari, potrebbe cambiare gli equilibri di potere in Medio Oriente e oltre.

Bloomberg sottolinea che l’accordo tra Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato nel settembre 2025. Stabilisce che ogni «aggressione» contro uno dei due Paesi sarà considerata un attacco contro entrambi. Questo principio rispecchia l’articolo 5 della NATO.

Al momento i colloqui con la Turchia sono a uno stadio avanzato, e la conclusione dell’accordo è ritenuta molto probabile.

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

AFV Mondo

Venezuela: Delcy Rodríguez ribadisce la lealtà al Presidente Nicolás Maduro

Gen 12, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

Groenlandia, Israele, Occidente: anatomia di un nuovo ordine autoritario

Gen 12, 2026 L.M.
AFV Mondo

IRAN, PROTESTE REALI E CAOS PILOTATO? LA VERSIONE SEMPLIFICATA NON BASTA PIÙ

Gen 12, 2026 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

Venezuela: Delcy Rodríguez ribadisce la lealtà al Presidente Nicolás Maduro

Gennaio 12, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

Groenlandia, Israele, Occidente: anatomia di un nuovo ordine autoritario

Gennaio 12, 2026 L.M.
Mondo

LE PROTESTE DI MASSA DEGLI AGRICOLTORI CONTRO L’ACCORDO CON IL MERCOSUR SCUOTONO L’UE

Gennaio 12, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

IRAN, PROTESTE REALI E CAOS PILOTATO? LA VERSIONE SEMPLIFICATA NON BASTA PIÙ

Gennaio 12, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: