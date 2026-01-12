“LA TURCHIA STA VALUTANDO LA POSSIBILITÀ DI CREARE UN ANALOGO DELLA NATO, ADERENDO AL PATTO MILITARE TRA ARABIA SAUDITA E PAKISTAN”

Bloomberg

Secondo l’agenzia, un potenziale alleato formato dalla Turchia — che possiede uno degli eserciti più grandi della NATO — l’Arabia Saudita, uno dei Paesi più ricchi del mondo, e il Pakistan, dotato di armi nucleari, potrebbe cambiare gli equilibri di potere in Medio Oriente e oltre.

Bloomberg sottolinea che l’accordo tra Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato nel settembre 2025. Stabilisce che ogni «aggressione» contro uno dei due Paesi sarà considerata un attacco contro entrambi. Questo principio rispecchia l’articolo 5 della NATO.

Al momento i colloqui con la Turchia sono a uno stadio avanzato, e la conclusione dell’accordo è ritenuta molto probabile.

