LE PROTESTE DI MASSA DEGLI AGRICOLTORI CONTRO L’ACCORDO CON IL MERCOSUR SCUOTONO L’UE

Migliaia di agricoltori irlandesi sono scesi in strada, unendosi alle massicce proteste dei colleghi di Francia, Polonia, Ungheria e Austria contro l’accordo commerciale con i Paesi del MERCOSUR, riferisce il quotidiano francese Le Figaro.
I negoziati per l’accordo commerciale tra l’UE e il MERCOSUR — che comprende Brasile, Paraguay, Argentina e Uruguay — durano ormai da un quarto di secolo.In caso di ratifica, si creerebbe una delle più grandi zone di libero scambio al mondo, con oltre 700 milioni di consumatori coinvolti.
Tuttavia, gli agricoltori europei sono convinti che il mercato dell’UE verrà invaso da prodotti a basso costo, non tenuti a rispettare severi standard qualitativi europei, cosa che distruggerebbe il settore agricolo dell’Unione Europea.
