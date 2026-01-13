AFV

Libera la tua mente

AFV Mondo

Il presidente Maduro invia un messaggio da New York: «Stiamo bene, siamo dei combattenti»

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Gen 13, 2026 #Delcy Rodríguez, #Nicolás Maduro, #Venezuela

Il deputato Nicolás Ernesto Maduro Guerra ha assicurato che suo padre, il presidente venezuelano, resta forte dopo il sequestro militare statunitense e che il popolo, insieme alla presidente incaricata Delcy Rodríguez, ne esige l’immediata liberazione.

TeleSur – 11 gennaio 2026

Il deputato Nicolás Ernesto Maduro Guerra, figlio del presidente del Venezuela Nicolás Maduro Moros, ha riferito questo sabato che suo padre ha inviato un messaggio attraverso i suoi avvocati, nel quale ha assicurato che sia lui sia sua moglie, la first lady Cilia Flores, stanno bene.

Il parlamentare ha raccontato che il presidente Nicolás Maduro Moros ha chiesto ai suoi sostenitori di non lasciarsi prendere dalla tristezza e ha ribadito la propria condizione di combattente di fronte alle avversità.

In un video diffuso sui social, Maduro Guerra ha sottolineato che suo padre è «un uomo che non sono riusciti a sconfiggere in nessun modo e hanno dovuto usare una forza sproporzionata, ma non lo hanno sconfitto, è forte».

Da New York, dove è prigioniero di guerra degli Stati Uniti, il capo di Stato venezuelano ha inviato il suo primo messaggio dopo essere stato sequestrato a seguito del bombardamento su Caracas lo scorso 3 gennaio.

Quel giorno, il Venezuela è stato vittima di un’operazione militare eseguita dagli Stati Uniti in diverse località degli Stati di Miranda, Aragua, La Guaira e nella capitale, Caracas.

L’azione ha lasciato più di un centinaio di morti tra civili e militari, oltre a decine di feriti.

In risposta a questa aggressione, la vicepresidente esecutiva Delcy Rodríguez è stata designata dal Tribunale Supremo di Giustizia come presidente incaricata del Venezuela.

Rodríguez ha assunto la responsabilità di guidare il governo nel mezzo dello sconcerto nazionale dovuto al sequestro della coppia presidenziale.

Per il momento, la presidente incaricata del Venezuela ha annunciato la creazione di una commissione di alto livello per gestire, sul piano politico e giuridico, la liberazione di Nicolás Maduro e della first lady.

La comunità internazionale ha reagito con fermezza all’attacco. Paesi membri del Consiglio di Sicurezza dell’ONU hanno manifestato il loro rifiuto dell’operazione militare statunitense, rilevando che essa viola i principi della Carta delle Nazioni Unite. Il segretario generale António Guterres ha sottolineato che Washington non ha rispettato le norme del diritto internazionale e ha avvertito delle gravi conseguenze che tale azione potrebbe avere per la stabilità regionale.

Parallelamente, si sono moltiplicate le manifestazioni di solidarietà verso il Venezuela. Governi di diverse regioni del mondo hanno condannato l’aggressione e chiesto l’immediata liberazione della coppia presidenziale venezuelana.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

Articoli correlati

Mondo

Pix, il “PayPal pubblico” brasiliano che non piace a Trump

Gen 13, 2026 L.M.
AFV Mondo

Diplomazia del bambù: la strategia di resilienza e flessibilità del Vietnam in un mondo multipolare

Gen 13, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Portogallo, presidenziali: il PCP punta su António Filipe contro l’avanzata della destra

Gen 13, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Pix, il “PayPal pubblico” brasiliano che non piace a Trump

Gennaio 13, 2026 L.M.
AFV Mondo

Diplomazia del bambù: la strategia di resilienza e flessibilità del Vietnam in un mondo multipolare

Gennaio 13, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Italia

NO alla giustizia amministrata in nome del governo!

Gennaio 13, 2026 L.M.
AFV Mondo

Il presidente Maduro invia un messaggio da New York: «Stiamo bene, siamo dei combattenti»

Gennaio 13, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: