Il presidente Maduro invia un messaggio da New York: «Stiamo bene, siamo dei combattenti»

Il deputato Nicolás Ernesto Maduro Guerra ha assicurato che suo padre, il presidente venezuelano, resta forte dopo il sequestro militare statunitense e che il popolo, insieme alla presidente incaricata Delcy Rodríguez, ne esige l’immediata liberazione.

TeleSur – 11 gennaio 2026

Il deputato Nicolás Ernesto Maduro Guerra, figlio del presidente del Venezuela Nicolás Maduro Moros, ha riferito questo sabato che suo padre ha inviato un messaggio attraverso i suoi avvocati, nel quale ha assicurato che sia lui sia sua moglie, la first lady Cilia Flores, stanno bene.

Il parlamentare ha raccontato che il presidente Nicolás Maduro Moros ha chiesto ai suoi sostenitori di non lasciarsi prendere dalla tristezza e ha ribadito la propria condizione di combattente di fronte alle avversità.

In un video diffuso sui social, Maduro Guerra ha sottolineato che suo padre è «un uomo che non sono riusciti a sconfiggere in nessun modo e hanno dovuto usare una forza sproporzionata, ma non lo hanno sconfitto, è forte».

Da New York, dove è prigioniero di guerra degli Stati Uniti, il capo di Stato venezuelano ha inviato il suo primo messaggio dopo essere stato sequestrato a seguito del bombardamento su Caracas lo scorso 3 gennaio.

Quel giorno, il Venezuela è stato vittima di un’operazione militare eseguita dagli Stati Uniti in diverse località degli Stati di Miranda, Aragua, La Guaira e nella capitale, Caracas.

L’azione ha lasciato più di un centinaio di morti tra civili e militari, oltre a decine di feriti.

In risposta a questa aggressione, la vicepresidente esecutiva Delcy Rodríguez è stata designata dal Tribunale Supremo di Giustizia come presidente incaricata del Venezuela.

Rodríguez ha assunto la responsabilità di guidare il governo nel mezzo dello sconcerto nazionale dovuto al sequestro della coppia presidenziale.

Per il momento, la presidente incaricata del Venezuela ha annunciato la creazione di una commissione di alto livello per gestire, sul piano politico e giuridico, la liberazione di Nicolás Maduro e della first lady.

La comunità internazionale ha reagito con fermezza all’attacco. Paesi membri del Consiglio di Sicurezza dell’ONU hanno manifestato il loro rifiuto dell’operazione militare statunitense, rilevando che essa viola i principi della Carta delle Nazioni Unite. Il segretario generale António Guterres ha sottolineato che Washington non ha rispettato le norme del diritto internazionale e ha avvertito delle gravi conseguenze che tale azione potrebbe avere per la stabilità regionale.

Parallelamente, si sono moltiplicate le manifestazioni di solidarietà verso il Venezuela. Governi di diverse regioni del mondo hanno condannato l’aggressione e chiesto l’immediata liberazione della coppia presidenziale venezuelana.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog