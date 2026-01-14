Groenlandia.: parlano i nativi locali e difensori del popolo Inuit 

In riferimento alla questione USA Groenlandia posta da D. Trump, queste sono le posizioni del Partito locale Inuit Ataqatigiit (Comunità Inuit-IA), un partito politico groenlandese progressista e indipendentista fondato nel 1976, che raccoglie tra il 22 e 37% dei voti, a seconda delle scadenze elettorali, che si batte per una Groenlandia socialmente giusta, economicamente sostenibile e culturalmente avanzata. Impegnato a promuovere l’autodeterminazione e a sostenere le comunità locali attraverso una politica inclusiva vicina alle realtà popolari. Si batte per la tutela dell’ambiente, per uno sviluppo sostenibile che rispetti sia le tradizioni sia l’esigenza di innovazione moderna.

“…Sulle questioni e dichiarazioni relative al nostro paese, sembra che la commissione per la politica estera del Parlamento danese voglia tenere una riunione straordinaria, senza di noi. Non possiamo accettarlo, ma questo dimostra chiaramente come, la parte danese intende il concetto di cooperazione. Basta , non si può continuare così. Esortiamo il governo della Groenlandia a sollevare la questione con il governo danese il prima possibile e a elaborare piani d’azione chiari e concreti”, ha dichiarato Erica Pipaluk esponente di Inuit Ataqatigiit

“…Il potere si esercita attraverso la conoscenza e le potenze coloniali hanno sempre agito in questo modo. Quando si tratta del nostro Paese, veniamo emarginati e resi impotenti. Dovremmo mettere in discussione la nostra posizione all’interno dello Stato danese e valutare tutte le questioni che riguardano il nostro Paese con occhio critico.

Lo status quo non è un’opzione, si legge nell’accordo di coalizione. Il Primo Ministro ha dichiarato che il futuro della Groenlandia deve essere deciso in Groenlandia: perché questa informazione ci viene tenuta celata?

Nella situazione attuale, la cosa più importante è che il nostro Paese e il nostro Naalakkersuisut ( ndt: governo della Groenlandia) restino forti. La coalizione concorda sulla necessità di rivedere la legge sull’auto decisionalità, e pertanto è opportuno mettere in discussione la segretezza delle informazioni da parte del governo.

La decisionalità del nostro Paese deve essere rafforzata e quindi devono iniziare veri negoziati: non c’è altra via d’uscita. Se vogliamo che l’autorità e il potere decisionale siano nostri, dobbiamo iniziare ad agire.

Questa è una questione fondamentale a cui devono rispondere i cittadini del nostro Paese…”, ha detto Erica Pipaluk di IA .

Naalakkersuisut è il governo della Groenlandia, una “nazione costituente autonoma” del Regno di Danimarca. Il governo è parte di un sistema parlamentare di democrazia rappresentativa, in cui il Primo ministro della Groenlandia è il capo del governo in un sistema multipartitico. Il potere esecutivo viene esercitato dal governo, mentre quello legislativo viene esercitato sia dal governo che dal Parlamento “Inatsisartut“. La Groenlandia gode di ampia autonomia su gran parte delle materie, ad eccezione delle politiche e delle decisioni che coinvolgono la regione, tra cui i negoziati con i parlamenti locali e il Parlamento danese (Folketing).

Mariane Paviasen Jensen portavoce politico di Inuit Ataqatigiit: “Possiamo avere un dibattito appropriato e necessario?”

“…Noi di Inuit Ataqatigiit crediamo che la partecipazione della popolazione sia fondamentale nel percorso della Groenlandia verso l’indipendenza.

Fondamentalmente, crediamo che la questione dell’indipendenza debba essere decisa dalla popolazione attraverso un referendum. In questo contesto, è fondamentale anche trovare un terreno comune: se il desiderio di indipendenza diventa solo uno slogan dei partiti, senza riguardo per la società, perde il suo valore. Un dibattito ampio e aperto con i cittadini è assolutamente necessario. Pertanto, IA ritiene che le parti debbano elaborare al più presto, insieme alla popolazione, un piano per il nostro percorso verso l’indipendenza. Non giova alla Groenlandia che le parti inviino individualmente segnali al mondo esterno su come dovrebbero procedere i negoziati con il Regno o con altri. Al contrario, crediamo che tutte le parti abbiano la responsabilità condivisa di garantire che la Groenlandia abbia una posizione negoziale solida e solida quando negozieremo.

Tra le domande importanti a cui rispondere sulla strada verso l’indipendenza ci sono:

come possiamo ridurre le spese senza compromettere le attuali condizioni di vita della popolazione? Come dovremmo gestire l’ambito della difesa e della sicurezza nazionale? Come possiamo creare una struttura valida e sostenibile per il sistema giudiziario, la polizia, il sistema educativo, le scuole, la difesa, il sistema sanitario e tutti gli altri compiti sociali? Dobbiamo avere piani su come possiamo gestire le aree di autorità danesi in modo conveniente per noi. E non da ultimo: su quali basi economiche potremo contare in futuro? Dobbiamo pianificare con attenzione e con considerazioni a lungo termine.

Solo discutendo insieme e apertamente di queste questioni potremo compiere passi avanti concreti e mirati. Se evitiamo di puntare il dito contro gli altri e invece ci rafforziamo a vicenda, il dialogo e i prossimi passi porteranno a risultati concreti.

L’autodeterminazione può essere raggiunta solo contando sulle nostre forze e assumendoci le nostre responsabilità. Questo è ciò che gli Inuit Ataqatigiit vogliono: che ci assumiamo le nostre responsabilità uniti.

Dibattiamo seriamente, perché solo attraverso un confronto aperto e obiettivi comuni possiamo arrivare a questo. Se ci limitiamo a discutere e a criticarci reciprocamente, l’unico vincitore saranno gli altri Paesi che intendono esercitare il loro potere sul nostro.

A questo proposito, occorre incoraggiare i leader del partito ad accelerare sulle importanti e pericolose questioni di questi ultimi mesi e settimane contro la nostra isola. Da soli non possiamo di certo assumerci questi compiti da soli; i leader del nostro partito deono assumersi la responsabilità di guidare e indirizzare il dibattito….”, ha concluso la Jensen.