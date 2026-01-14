Riflessioni shock di una femminista Iraniana: “Ecco perché oggi difendo la Repubblica Islamica”

Devo dire la verità: non è semplice informarsi sull’Iran.

Tra propaganda, narrazioni contrapposte e notizie spesso contraddittorie, diventa difficile distinguere i fatti dalle fake news.

Non ci si può fidare delle fonti occidentali, ma allo stesso tempo non è facile separare realtà e propaganda anche nelle informazioni che arrivano dal medioriente.

Per questo, vi lascio questo video di OttolinaTV: non come verità assoluta, ma come spunto utile per farci un’idea più chiara.

se anche le femministe iraniane si ribellano all’ipocrisia della sinistra imperiale e difendono la Repubblica Islamica

l’incredibile intervista di Minoo Mirshahvalad, da portavoce del movimento dei diritti civili alla difesa dell’Iran contro l’aggressione di impero e sionismo