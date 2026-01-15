AFV

Libera la tua mente

AFV Mondo

Il presidente Maduro dal suo sequestro: confidiamo in Delcy Rodríguez

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Gen 15, 2026 #Delcy Rodríguez, #Nicolás Maduro, #Venezuela

Il deputato e figlio del presidente del Venezuela, Nicolás Maduro Guerra, ha trasmesso un messaggio del capo dello Stato da New York, dove rimane sequestrato insieme alla prima dama, Cilia Flores. Maduro ha ribadito la sua fiducia in Delcy Rodríguez e nella squadra di governo.

TeleSur – 13 gennaio 2026

Il deputato all’Assemblea Nazionale, Nicolás Maduro Guerra, ha trasmesso questo martedì un messaggio di suo padre, il presidente del Venezuela Nicolás Maduro, che si trova illegalmente detenuto a New York insieme alla prima dama, Cilia Flores, dopo essere stati sequestrati da forze commando degli Stati Uniti lo scorso 3 gennaio. Durante l’attacco terroristico, aerei statunitensi hanno bombardato Caracas e altri punti del Paese, lasciando almeno 100 persone uccise e un numero analogo di feriti.

Nella comunicazione, il capo dello Stato ha espresso la propria fermezza, il sostegno incondizionato alla presidente incaricata Delcy Rodríguez e la fiducia nella squadra di governo.

«Ieri abbiamo ricevuto un messaggio da lui e da lei; ci dicono che sono saldi e forti, che hanno chiaro il ruolo di lotta che spetta loro, che hanno tranquillità di coscienza e la fede riposta in Dio e nel popolo del Venezuela. Confidano in Delcy, nella squadra che è alla guida e in noi. Questo è stato il messaggio che ci hanno inviato ieri», ha dichiarato Maduro Guerra durante una mobilitazione del settore trasporti a Caracas.

La giornata ha fatto parte di una grande carovana nazionale per la liberazione di Maduro e Cilia Flores, organizzata in ripudio dell’attacco militare statunitense del 3 gennaio, che ha costituito una violazione della sovranità nazionale e dei codici internazionali.

Unità di fronte alle campagne divisive

Il parlamentare ha esortato il popolo venezuelano a mantenere l’unità e a non dare credito a informazioni non ufficiali. «Dobbiamo restare uniti e non lasciare che nulla ci divida. Cercheranno di seminare zizzania e di dire cose per confondere, ma di fronte a questo: chiarezza politica e ideologica», ha sottolineato, invitando a fidarsi unicamente delle fonti ufficiali per preservare la stabilità del Paese.

Da parte sua, il ministro dei Trasporti, Ramón Velásquez Araguayán, ha rafforzato l’appello alla coesione nazionale e ha ricordato che gli effetti dell’attacco non distinguono tra posizioni politiche. «Le bombe, quando sono cadute, non erano per chavisti né per oppositori; hanno colpito tutti allo stesso modo. Dobbiamo essere consapevoli che il presidente Nicolás Maduro, comandante in capo della Forza Armata Nazionale Bolivariana, vuole che il popolo resti in pace», ha affermato.

Mobilitazione del settore trasporti

I lavoratori dei trasporti si sono concentrati in punti strategici di Caracas, come il Poliedro di Caracas, il Monumento Bicentenario, l’Avenida Bolívar (Parque Carabobo e Museo Nazionale di Architettura) e il Paseo de la Revolución, per formare una colonna unitaria verso il centro della città. La mobilitazione mira a esigere la liberazione immediata della coppia presidenziale e a denunciare l’ingerenza straniera.

Dal 3 gennaio, i settori popolari hanno mantenuto una presenza costante nelle strade, ribadendo la loro lealtà al governo guidato dalla presidente incaricata Delcy Rodríguez e respingendo qualsiasi azione che minacci la sovranità venezuelana.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

Articoli correlati

Mondo

Governo Meloni, una manovra senza futuro: sanità magra, armi robuste

Gen 15, 2026 L.M.
Mondo

Clima: l’1% più ricco ha già consumato le emissioni annuali a disposizione

Gen 15, 2026 L.M.
Mondo

Dopo il sequestro di Maduro, Trump promette di azzerare il sostegno a Cuba

Gen 15, 2026 Red

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Governo Meloni, una manovra senza futuro: sanità magra, armi robuste

Gennaio 15, 2026 L.M.
AFV Mondo

Il presidente Maduro dal suo sequestro: confidiamo in Delcy Rodríguez

Gennaio 15, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

Clima: l’1% più ricco ha già consumato le emissioni annuali a disposizione

Gennaio 15, 2026 L.M.
Mondo

Iran: come le ONG USA specializzate in cambiamenti di regime ripuliscono il racconto sul sangue delle rivolte

Gennaio 15, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: