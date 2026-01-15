Iran: come le ONG USA specializzate in cambiamenti di regime ripuliscono il racconto sul sangue delle rivolte

immagine da Megachip

Mentre le città iraniane sono in fiamme a causa di rivolte mortali, i media occidentali ignorano la sconvolgente ondata di violenza, rivolgendosi invece alle ONG finanziate dal governo statunitense per reperire dati. Questa rappresentazione unilaterale ha contribuito a spingere Trump sull’orlo di autorizzare nuovi attacchi statunitensi.

di Max Blumenthal e Wyatt Reed.

I media occidentali hanno ignorato una crescente quantità di prove video che mostrano tattiche terroristiche messe in atto in tutto l’Iran da manifestanti descritti da Amnesty International e Human Rights Watch come “in gran parte pacifici”. Recenti video pubblicati sia dai media statali iraniani che dalle forze antigovernative rivelano linciaggi pubblici di guardie disarmate, incendi di moschee, incendi dolosi di edifici comunali, mercati e caserme dei pompieri, e folle di uomini armati che aprono il fuoco nel cuore delle città iraniane.

Al contrario, i media occidentali si sono concentrati quasi esclusivamente sulla violenza attribuita al governo iraniano. Nel farlo, si sono affidati in larga misura ai conteggi delle vittime compilati dai gruppi della diaspora iraniana finanziati dal National Endowment for Democracy (NED), l’ente governativo statunitense che si occupa di cambi di regime, e i cui consigli di amministrazione sono pieni di neoconservatori convinti.

Il NED si è attribuito il merito di aver promosso le proteste “Donna, Vita, Libertà” che hanno riempito le città iraniane per tutto il 2023, e che hanno anche visto orribili atti di violenza ignorati dai media occidentali e dalle ONG per i diritti umani. Oggi, il NED è tutt’altro che l’unico tra gli attori allineati con l’intelligence che cercano di alimentare il caos in Iran.

L’agenzia israeliana di spionaggio e assassinio nota come Mossad ha pubblicato un messaggio dal suo account ufficiale in lingua farsi su Twitter/X, esortando gli iraniani a intensificare le loro attività di cambio di regime, promettendo il suo sostegno sul campo.

“Uscite insieme per le strade. È giunto il momento”, ha ordinato il Mossad agli iraniani. “Siamo con voi. Non solo a distanza e verbalmente. Siamo con voi sul campo”.

Rovesciare Teheran attraverso il terrore

Le proteste in Iran iniziarono all’inizio di gennaio 2026, quando i commercianti scesero in piazza per protestare contro l’aumento dei tassi di inflazione innescato dalle sanzioni occidentali. Il governo iraniano rispose con simpatia alle proteste nei bazar, fornendo loro la protezione della polizia. Tuttavia, queste manifestazioni si dissolsero rapidamente, poiché una massa amorfa di elementi antigovernativi colse l’occasione per scatenare una violenta insurrezione, incoraggiata dai governi, da Israele agli Stati Uniti, e dall’autoproclamato “Principe ereditario” Reza Pahlavi, che ha bollato i dipendenti pubblici e i media statali come “bersagli legittimi”.

Il 9 gennaio, la città di Mashhad è diventata teatro di alcune delle rivolte più intense, quando le forze antigovernative hanno incendiato le caserme dei pompieri , bruciando vivi i vigili del fuoco, dando fuoco agli autobus, attaccando i dipendenti comunali, vandalizzando le stazioni della metropolitana e causando danni per oltre 18 milioni di dollari, secondo le autorità municipali locali .

A Kermanshah, dove i rivoltosi antigovernativi hanno sparato e ucciso Melina Asadi, una bambina di tre anni, gruppi di militanti sono stati filmati mentre sparavano con armi automatiche contro la polizia. In città da Hamedan a Lorestan, i rivoltosi si sono filmati mentre picchiavano a morte le guardie di sicurezza disarmate che cercavano di impedire la loro furia.

Sono emerse riprese dalla città centrale dell’Iran che mostrano alcuni rivoltosi che attaccano e incendiano un autobus pubblico il 10 gennaio.

Nel frattempo, a Teheran, folle di rivoltosi hanno attaccato la storica moschea di Abazar , bruciandone l’interno, mentre altri hanno compiuto attacchi incendiari e bruciato copie del Corano all’interno della Grande Moschea di Sarableh e del santuario di Muhammad ibn Musa al-Kadhim a Kuzestan.

I rivoltosi hanno dato fuoco a un grande edificio municipale nel cuore della città di Karaj, mentre hanno raso al suolo il mercato nel centro di Rasht. A Borujen, teppisti antigovernativi avrebbero incendiato una biblioteca storica piena di testi antichi durante una notte di saccheggi e distruzione.

Nessuno di questi incidenti ha suscitato alcuna reazione da parte dei media o dei governi occidentali, anche dopo che il ministero degli Esteri iraniano ha obbligato gli ambasciatori di Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia a visionare in prima persona i filmati delle violenze perpetrate dai rivoltosi.

Secondo il governo iraniano, oltre 100 tra poliziotti e agenti di sicurezza sono stati uccisi durante i disordini. Tuttavia, due ONG iraniane con sede a Washington e finanziate dal governo statunitense hanno stimato il bilancio delle vittime a una cifra molto inferiore per il governo. Questi gruppi sono diventati la fonte di riferimento per i media occidentali sulle proteste.

I lobbisti del cambio di regime stabiliscono l’agenda

Nel valutare il bilancio delle vittime in Iran, i media degli Stati Uniti e dell’Europa si sono affidati a due ONG con sede a Washington e finanziate dal National Endowment for Democracy del governo statunitense: l’Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran e l’Human Rights Activists in Iran.

Un comunicato stampa del 2024 della NED descriveva esplicitamente l’ Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran come “un partner del National Endowment for Democracy (NED)”.

Altrove, una dichiarazione del 2021 degli attivisti per i diritti umani in Iran afferma che il gruppo “ha ampliato la sua rete e ha deciso di iniziare a ricevere aiuti finanziari dal National Endowment for Democracy (NED), un’organizzazione non governativa e senza scopo di lucro con sede negli Stati Uniti” dopo essere stato accusato dal governo iraniano di avere legami con la CIA nel 2010.

La NED fu creata sotto la supervisione del direttore della CIA dell’amministrazione Reagan, William Casey, per consentire al governo di continuare a intromettersi all’estero nonostante la diffusa sfiducia nei servizi segreti statunitensi. Uno dei suoi fondatori, Allen Weinstein, ammise notoriamente: “Molto di ciò che facciamo oggi è stato fatto segretamente 25 anni fa dalla CIA”.

Pur non riconoscendo il finanziamento della ONG da parte del NED, il Washington Post e ABC News hanno citato in modo prominente l’Abdorrahman Boroumand Center nella loro copertura delle proteste iraniane. Nel consiglio di amministrazione del Centro siede Francis Fukuyama, l’ideologo che ha firmato la lettera fondativa del Progetto per un Nuovo Secolo Americano , forse il manifesto più importante del neoconservatorismo moderno.

I dati forniti dagli “Attivisti per i diritti umani in Iran” hanno avuto una diffusione ancora più ampia, con il recente bilancio stimato delle vittime dell’ONG, pari a 544 persone, citato da decine di testate mainstream statunitensi e israeliane di tutto lo spettro politico, nonché da Dropsite . Anche la società di intelligence “ombra della CIA” Stratfor ha citato l’ONG in un articolo intitolato “Le proteste in Iran offrono una finestra per l’intervento statunitense e/o israeliano”.

Con il numero preciso delle vittime delle proteste ancora difficile da accertare, un gruppo eterogeneo di influencer online ha riempito il vuoto informativo con affermazioni esagerate e di dubbia provenienza. Tra questi propagandisti c’è anche la nota confidente suprematista ebraica di Trump, Laura Loomer, che ha esultato affermando che “il numero dei manifestanti iraniani uccisi dalle forze del regime islamico ha ormai superato le 6.000 vittime!”, citando una presunta “fonte nella comunità dell’intelligence”.

Anche il casinò digitale Polymarket ha gonfiato il bilancio delle vittime, affermando senza fornire fonti che “oltre 10.000” persone erano state uccise dalle “forze iraniane [che usavano] fucili automatici contro i manifestanti” e affermando falsamente che l’Iran aveva “perso quasi completamente il controllo” di tre delle sue cinque città più grandi.

Negli ultimi mesi, Polymarket è diventato famoso per aver permesso agli addetti ai lavori di abusare di informazioni privilegiate sugli sviluppi politici – come il recente attacco militare statunitense a Caracas e il rapimento del presidente venezuelano Nicolas Maduro – per incassare centinaia di migliaia di dollari. Il sedicente “più grande mercato di previsioni al mondo” è stato creato con un importante investimento da parte del signore della guerra dell’intelligenza artificiale Peter Thiel, e ora vanta Donald Trump Jr. come consulente.

Diffondendo numeri di vittime palesemente gonfiati, gli attivisti per il cambio di regime e gli amici di Trump stanno apparentemente istigando questo presidente notoriamente credulone a lanciare un altro attacco militare contro Teheran.

In una valutazione delle proteste del 7 gennaio, Stratfor ha descritto il caos nelle strade iraniane come un’allettante opportunità di guerra, scrivendo: ” Sebbene sia improbabile che provochino il crollo del regime, i disordini in corso potrebbero aprire la porta a Israele o agli Stati Uniti per condurre attività segrete o palesi volte a destabilizzare ulteriormente il governo iraniano, sia indirettamente incoraggiando le proteste, sia direttamente tramite azioni militari contro i leader iraniani”.

Tuttavia, il contraente della CIA ha riconosciuto che ” nuovi attacchi militari contro l’Iran porrebbero probabilmente fine all’attuale movimento di protesta, portando invece a una più ampia dimostrazione di nazionalismo e unità iraniani, un modello osservato dopo gli attacchi statunitensi e israeliani del 2025″.

‘Caricati e pronti’

L’ultima tornata di proteste antigovernative in Iran ha ricevuto, come prevedibile, il caloroso sostegno di una serie di leader occidentali, tra cui il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Se l’Iran spara e uccide violentemente manifestanti pacifici, come è loro abitudine, gli Stati Uniti d’America verranno in loro soccorso”, ha annunciato Trump. “Siamo pronti a partire”.

Pochi giorni dopo, Trump ha minacciato di nuovo l’Iran : “Meglio che non iniziate a sparare [ai manifestanti], perché inizieremo a sparare anche noi”. Poi, il 12 gennaio, Trump ha decretato che qualsiasi paese sorpreso a commerciare con l’Iran avrebbe dovuto pagare una tariffa del 25% sui beni scambiati con gli Stati Uniti.

Ora, Trump starebbe valutando un attacco, considerando opzioni che vanno dalla guerra informatica agli attacchi aerei. Tuttavia, il ritmo delle proteste antigovernative sembra essersi rallentato, con una relativa calma tornata nelle principali città.

Mentre la polvere si dirada, milioni di cittadini iraniani si riversano nelle strade di città come Teheran e Mashhad per esprimere la loro indignazione per le rivolte, per denunciare gli elementi stranieri che hanno contribuito a fomentare la furia del cambio di regime e per proclamare il loro sostegno al governo. Ma nelle redazioni di tutto l’Occidente, dare voce a queste masse di manifestanti iraniani sembra proibito.

Fonte: https://thegrayzone.com/2026/01/12/western-media-riots-iran-govt-regime-change/

Tradotto per Megachip da Titus Goats