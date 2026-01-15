AFV

Svolta storica per i BRICS, si impegnano in una cooperazione militare multilaterale

DiAFV from TELEGRAM

Gen 15, 2026 #Brics

Dal 9 al 16 gennaio 2026 è in corso, nelle acque sudafricane, un’esercitazione navale congiunta guidata dalla Cina e denominata “Will for Peace 2026”.
È la prima volta che i paesi BRICS si impegnano in una cooperazione militare multilaterale. Oltre a Russia, Cina e Sudafrica, partecipano alle manovre anche Iran, Indonesia ed Etiopia.

La Forza di Difesa Nazionale sudafricana descrive le esercitazioni come un programma intensivo di operazioni congiunte per la sicurezza marittima, esercizi di interoperabilità, scenari di contro‑terrorismo e soccorso, manovre anti‑attacco dal mare e iniziative per proteggere rotte di navigazione e attività economiche strategiche.

Il tema ufficiale — “Azioni congiunte per garantire la sicurezza della navigazione e delle attività economiche marittime” — sottolinea l’attenzione alla protezione delle rotte commerciali da minacce non tradizionali ma sempre piu’ attuali come le azioni di pirateria.

