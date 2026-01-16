Francia, Le Pen di nuovo in tribunale per appropriazione indebita

La leader dell’estrema destra francese Marine Le Pen è tornata ieri in tribunale per appellarsi alla condanna per appropriazione indebita, poiché le sue ambizioni presidenziali per il 2027 dipendono dall’esito del caso.

La signora Le Pen sta cercando di ribaltare la sentenza di marzo che l’ha riconosciuta colpevole di uso improprio dei fondi del Parlamento europeo.

Alla leader di Rassemblement National è stata inflitta una sospensione di cinque anni dalle cariche elettive, due anni di arresti domiciliari con braccialetto elettronico, un’ulteriore pena sospesa di due anni e una multa di 100.000 euro (87.000 sterline).

La signora Le Pen non ha parlato con la stampa durante il suo arrivo al tribunale.

All’inizio del processo rimase in silenzio davanti al collegio di tre giudici, mentre il presidente della corte leggeva le motivazioni del procedimento. “Spero di riuscire a convincere i giudici della mia innocenza”, ha detto lunedì la signora Marine Le Pen ai giornalisti. “È un tribunale nuovo con nuovi giudici”.

La signora Marine Le Pen era considerata la potenziale favorita per la successione al presidente Emmanuel Macron alle elezioni del 2027 fino alla sentenza dello scorso anno, che ha sconvolto la politica francese. Lei stessa l’ha definita “uno scandalo democratico”.

Il suo partito, il Rassemblement National, è in testa ai sondaggi d’opinione e la signora Le Pen ha affermato che il sistema giudiziario ha fatto ricorso alla “bomba nucleare” per impedirle di diventare presidente della Francia.

L’associazione di difesa dei diritti Transparency France ha sottolineato che la condanna è arrivata dopo anni di indagini e un lungo processo in cui la signora Le Pen e altri membri del partito hanno potuto difendere liberamente le loro posizioni.

A marzo, la signora Marine Le Pen e altri funzionari del partito sono stati condannati per aver utilizzato denaro destinato ad assistenti parlamentari europei che, tra il 2004 e il 2016, avevano invece svolto altre mansioni, in violazione delle norme UE. Alcuni di loro avevano effettivamente lavorato per il partito, all’epoca noto come Front National, nella politica interna francese, ha affermato il tribunale.

Tutti gli imputati hanno negato ogni illecito e la signora Le Pen ha sostenuto che il denaro è stato utilizzato in modo legittimo

https://www.sinistraineuropa.it/europa/francia-le-pen-di-nuovo-in-tribunale-per-appropriazione-indebita