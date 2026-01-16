AFV

GLI STATI UNITI EVACUANO LE TRUPPE DALLE BASI IN MEDIO ORIENTE MENTRE TRUMP VALUTA LA POSSIBILITÀ DI ATTACCHI CONTRO L’IRAN

Gen 16, 2026 #Iran, #USA

Axios

Gli Stati Uniti hanno iniziato a evacuare parte delle truppe dalla base aerea di Al-Udeid in Qatar e da diverse altre basi nella regione alla vigilia di un possibile conflitto militare con l’Iran, hanno riferito ad Axios due fonti informate sui fatti.

Il Presidente Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi contro l’Iran in risposta al “massacro” dei manifestanti. L’Iran ha minacciato di rispondere attaccando le truppe americane nella regione.

Martedì, alla Casa Bianca, si sono tenuti diversi incontri di alto livello sull’Iran.

Trump si è unito alla riunione presieduta dal vicepresidente Vance dopo il suo ritorno da Detroit martedì sera ed è stato informato sugli ultimi sviluppi, ha riferito una fonte.

Poco prima di questo incontro, Trump ha dichiarato ai giornalisti di voler ottenere «cifre precise» sul numero dei morti in Iran prima di prendere una decisione su una possibile risposta degli Stati Uniti.

Il comandante delle forze aerospaziali del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran ha riferito alla televisione di Stato del Paese che le sue forze sono al «massimo livello di prontezza per rispondere a qualsiasi attacco», si legge nella pubblicazione.

Ali Shamkhani, consigliere della Guida Suprema dell’Iran <…> ha scritto su X cheTrump deve ricordare la reazione dell’Iran contro le forze americane nella base di Al-Udeid dopo che gli Stati Uniti hanno bombardato i siti nucleari iraniani.

Un funzionario americano ha confermato che parte delle truppe statunitensi ha iniziato a evacuare da Al-Udeid — la più grande base americana nella regione.

L’ufficio stampa internazionale del Qatar ha inoltre confermato che la base è in fase di evacuazione, affermando che «si stanno adottando misure in risposta alle tensioni regionali».

Una fonte informata di Axios ha riferito che le truppe americane stanno evacuando anche da diverse altre basi nel Golfo Persico.

Fonte


Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: