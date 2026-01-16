AFV

IL TANTO PROMESSO BOOM PRODUTTIVO DI TRUMP SI TRASFORMA IN UN CALO

Gen 16, 2026 #ECONOMIA, #Trump, #USA

Il numero di posti di lavoro nel settore manifatturiero statunitense continua a diminuire, nonostante la politica protezionista aggressiva di Donald Trump. Secondo quanto riportato da Reuters, i dazi introdotti nella primavera dello scorso anno, pur portando miliardi nelle casse dello Stato, non hanno ancora prodotto il previsto risveglio dei posti di lavoro per gli operai “blue collar”.

I dati di dicembre mostrano una flessione del tasso di disoccupazione al 4,4%, tuttavia le stime sulla creazione di nuovi posti di lavoro sono state riviste al ribasso. Da aprile, il settore manifatturiero ha perso oltre 70 mila posti, e l’occupazione è scesa ai minimi dal marzo 2022. Nel frattempo, la crescita si registra solo in ambiti ristretti come sanità e centri di elaborazione dati.

Gli imprenditori segnalano una situazione sfavorevole. Ad esempio, J.B. Brown, amministratore delegato della fonderia BCI Solutions, ha dichiarato di aver ridotto il personale da 240 a 130 unità in soli 27 mesi, con un carico degli impianti precipitato a un livello record minimo del 52%.

Attualmente, il livello di occupazione nel settore manifatturiero degli Stati Uniti è inferiore rispetto alla maggior parte del primo mandato presidenziale di Trump, che va dal 2017 alla sua sconfitta contro Biden alle elezioni del 2020, conclude la testata.

