La presidente incaricata Delcy Rodríguez ha avuto un colloquio con Donald Trump

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Gen 16, 2026 #Delcy Rodríguez, #Donald Trump, #USA, #Venezuela

«Abbiamo affrontato un’agenda di lavoro bilaterale a beneficio dei nostri popoli, così come questioni pendenti nella relazione tra i nostri governi», ha dichiarato la presidente incaricata del Venezuela attraverso i social network. La conferma da parte della mandataria è arrivata alcune ore dopo che Donald Trump aveva informato la stampa di una “grande conversazione” con la leader venezuelana.

TeleSur – 14 gennaio 2026

La presidente incaricata del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confermato questo mercoledì 14 gennaio di aver avuto una conversazione telefonica «lunga, produttiva e cortese» con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, mentre il presidente costituzionale Nicolás Maduro rimane sequestrato a New York dal 3 gennaio.

Attraverso un messaggio pubblicato sui social network, Rodríguez ha sottolineato che il dialogo si è svolto in un «quadro di rispetto reciproco» e ha affrontato una «agenda di lavoro bilaterale a beneficio dei nostri popoli, così come questioni pendenti» nella relazione tra i due governi.

La conferma da parte della mandataria è giunta alcune ore dopo che Donald Trump aveva riferito alla stampa di una «grande conversazione» con la leader venezuelana, senza offrire maggiori dettagli sul suo contenuto. Trump, che in diverse occasioni si è espresso in termini positivi su Rodríguez, ha sostenuto che lei è «una persona straordinaria» e che la sua amministrazione ha «lavorato molto bene» con lei.

Questi scambi avvengono in un contesto di alta tensione, generato dall’attacco militare eseguito dagli Stati Uniti lo scorso 3 gennaio contro il territorio venezuelano, nel quale almeno 100 persone sono state uccise. Questa operazione, con il pretesto della lotta contro il narcoterrorismo, si è conclusa con il sequestro del presidente Nicolás Maduro e della prima dama, Cilia Flores, che sono stati trasferiti illegalmente negli Stati Uniti. Delcy Rodríguez ha assunto la presidenza ad interim il 5 gennaio, dopo la detenzione di Maduro.

Nella settimana precedente, Trump aveva già affermato ai media che lui e la sua squadra andavano «estremamente d’accordo con le persone che guidano il Venezuela», e non aveva escluso un incontro con l’attuale leader. Tuttavia, il presidente statunitense ha dichiarato ripetutamente di controllare i destini della nazione bolivariana, arrivando persino a pubblicare un’immagine in cui si autoproclamava «presidente ad interim» del Venezuela.

Di fronte a tali affermazioni, Delcy Rodríguez ha ribadito lo scorso lunedì 12 gennaio la propria autorità e la legittimità del Governo venezuelano. «Ho visto in giro caricature su Wikipedia di chi comanda in Venezuela. Bene, qui c’è un governo che comanda in Venezuela, qui c’è una presidente incaricata e c’è un presidente ostaggio negli Stati Uniti», ha dichiarato, riferendosi alla situazione di Nicolás Maduro.

L’aggressione militare statunitense che ha portato al sequestro del presidente Maduro e della prima dama, Cilia Flores, ha colpito direttamente Caracas e gli stati di Miranda, Aragua e La Guaira. Il Governo del Venezuela ha definito le azioni di Washington una «gravissima aggressione militare» e ha avvertito che il suo obiettivo non è altro che «impadronirsi delle risorse strategiche del Venezuela, in particolare del suo petrolio e dei suoi minerali, tentando di spezzare con la forza l’indipendenza politica della nazione».

Attualmente, il presidente Nicolás Maduro e la prima dama rimangono illegalmente reclusi nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn, a New York. Nella sua prima udienza davanti alla giustizia statunitense, presso il Tribunale del Distretto Sud di New York, Maduro ha affermato di essere un prigioniero di guerra e si è dichiarato innocente dalle accuse che gli vengono contestate.

Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

