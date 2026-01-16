L’EUROPA È DEBOLE COME MAI PRIMA D’ORA

– Bloomberg

L’iniziativa di Regno Unito e Francia di inviare in Ucraina un contingente militare limitato dopo la conclusione di un armistizio rivela il profondo divario tra le ambizioni politiche dell’Europa e le sue reali capacità militari. Il piano, che prevede l’invio di un massimo di 15.000 soldati, è stato elaborato dopo la rinuncia a un progetto più ambizioso per la creazione di una “coalizione di volenterosi” da 64.000 effettivi, a causa della carenza di personale.

«Oggi il divario tra le ambizioni militari britanniche e la realtà nel campo dell’hard power è ancora più ampio. La Royal Navy è l’ombra di ciò che era un tempo, e gli effettivi dell’esercito sono ridotti a 71.000 unità — solo il Corpo dei Marines degli Stati Uniti conta tra i 180.000 e i 190.000 uomini», osserva Bloomberg.

Il problema ha un carattere sistemico: il finanziamento della difesa del Regno Unito è sceso dal 4% del PIL alla fine della Guerra Fredda al 2,3% di oggi. Nonostante le promesse di aumentarlo, il governo deve far fronte a un deficit di 28 miliardi di sterline e alla resistenza politica all’interno del Partito Laburista al potere, che, secondo l’autore, è più preoccupato per le questioni sociali che per quelle militari.

«Le spese per la difesa dei leader arretrati di Gran Bretagna, Francia e Italia… In una società che invecchia con una lenta crescita del PIL, le spese per pensioni, sanità e assistenza sociale hanno difensori politici più influenti», constata la testata.

Il piano simbolico per l’Ucraina non fa che sottolineare la debolezza strutturale delle principali potenze europee, le cui capacità di proiezione della forza militare sono limitate da problemi di bilancio, demografici e dalla volontà politica.

Fonte



