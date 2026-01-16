“L’indipendenza non è negoziabile”. La risposta di Sheinbaum alle minacce di Trump

La sovranità e l’indipendenza del Messico non sono negoziabili, ha affermato domenica la presidente Claudia Sheinbaum in risposta alle minacce del suo omologo statunitense Donald Trump, che in precedenza aveva affermato che era giunto il momento di attaccare via terra i cartelli della droga del Paese.?

“Con gli Stati Uniti dobbiamo collaborare, dobbiamo coordinarci, siamo vicini. Ma c’è qualcosa che non è negoziabile ed è la sovranità, ovvero l’indipendenza della Patria“, ha affermato durante un comizio nello Stato di Michoacán. ”Dobbiamo continuare a lavorare insieme e i risultati non tarderanno ad arrivare“, ha proseguito.

In questo contesto, la presidente ha assicurato che ”grazie al lavoro svolto, la quantità di fentanil che passa dal Messico agli Stati Uniti si è dimezzata”. Ha inoltre sottolineato che Washington deve anche lavorare “per ridurre il consumo, deve avvicinarsi ai propri giovani affinché non ci sia così tanta tossicodipendenza”.

“Ma che sia sempre chiaro, e così agirà la vostra presidente, non abbiate il minimo dubbio: con gli Stati Uniti ci coordiniamo, collaboriamo, ma non ci sottomettiamo mai e l’indipendenza non è negoziabile”, ha concluso.?

Minacce di Trump

Giovedì, Trump ha affermato che il suo Paese effettuerà attacchi terrestri contro i cartelli della droga, dopo gli attacchi marittimi nell’Oceano Pacifico orientale e nel Mar dei Caraibi.

“Inizieremo subito ad attaccare i cartelli via terra. I cartelli controllano il Messico. È molto triste vedere cosa è successo in quel Paese, ma i cartelli controllano e uccidono tra le 250.000 e le 300.000 persone ogni anno”, ha dichiarato in un’intervista al conduttore di Fox News, Sean Hannity. “Abbiamo eliminato il 97% delle droghe che arrivano via mare”, ha continuato, sottolineando che gli Stati Uniti hanno fatto “un ottimo lavoro”.

Poche ore dopo l’operazione militare statunitense contro il Venezuela, che si è conclusa con il sequestro del suo leader Nicolás Maduro, l’inquilino della Casa Bianca ha avvertito che il Messico, così come Cuba e la Colombia, potrebbero essere i prossimi obiettivi di Washington. Inoltre, ha dichiarato la sua disponibilità a “fare qualcosa con il Messico”, assicurando, senza presentare alcun tipo di prova, che i cartelli sono al potere nel Paese.

