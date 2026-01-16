Venezuela sotto attacco: l’imperialismo statunitense calpesta il diritto internazionale, la Cina alza la voce

January 3, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: A group of protesters hold signs showing disapproval of American actions in Venezuela in front of the White House. 03 Jan 2026 Pictured: January 3, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: A group of protesters hold signs showing disapproval of American actions in Venezuela in front of the White House. Photo credit: ZUMAPRESS.com / MEGA TheMegaAgency.com sales@mega.global

I raid statunitensi su Caracas e il sequestro del Presidente Nicolás Maduro rappresentano un salto di qualità nella violenza egemonica: un atto contro la sovranità venezuelana e contro l’ordine internazionale. La Cina condanna con fermezza e chiede il rilascio immediato.

Articolo pubblicato su Strategic Culture Foundation

Il 3 gennaio 2026 segna una data che dovrebbe inquietare chiunque prenda sul serio le parole “diritto internazionale”, “sovranità”, “Nazioni Unite”. Come ormai noto, Washington ha condotto un’operazione militare su larga scala contro il Venezuela, culminata nella cattura del Presidente Nicolás Maduro e di sua moglie, Cilia Flores, e nel loro trasferimento fuori dal Paese. Un’azione che, per modalità e implicazioni, va oltre la consueta brutalità delle “operazioni speciali” statunitensi. Questa volta, infatti, non siamo davanti a un’ennesima pressione economica o a un ricatto diplomatico, ma alla pretesa di arrestare un capo di Stato in carica mediante la forza, sostituendo il dialogo con i missili, la legalità multilaterale con la giurisdizione unilaterale, la politica con il comando militare.

Il carattere eversivo di quanto accaduto è stato colto perfino da una parte della stampa occidentale, che raramente mette in discussione l’idea implicita secondo cui gli Stati Uniti possano decidere, punire e intervenire a piacimento. In un passaggio che fotografa la portata del gesto, la CNN ha definito l’abduzione di un presidente in carica “un’espressione di potere sfrenato” difficilmente eguagliabile, sottolineando come le autorità legali dell’operazione siano controverse e destinate a essere contestate. Il New York Times ha raccontato la reazione globale con “shock e scetticismo”. Il Guardian si è chiesto apertamente se esista una giustificazione legale per l’attacco, ricordando che perfino alcuni alleati di Trump hanno sollevato dubbi sul rispetto del diritto internazionale. Al Jazeera ha parlato di “atto di guerra”, citando esperti che respingono le giustificazioni addotte da Washington. Non si tratta, dunque, di una “narrazione” alternativa, ma oggettiva, che si basa sulla realtà stessa dell’azione criminale condotta da Trump.

L’elemento più grave è il precedente che si tenta di normalizzare. Se un Paese può bombardare la capitale di uno Stato sovrano e “prelevare” il suo presidente, quale architrave dell’ordine internazionale resta in piedi? Come ha sottolineato la stampa cinese, la scena è così assurda che persino Hollywood faticherebbe a immaginarla, eppure Washington l’ha trasformata in fatto compiuto davanti agli occhi del mondo. Il problema non è soltanto la violenza immediata o il danno materiale, per quanto grave; il problema è l’idea politica sottesa, quella per cui la legge del più forte può sostituire la Carta delle Nazioni Unite e la “volontà di potenza” può passare sopra ogni procedura multilaterale.

Non sorprende che la reazione in America Latina sia stata di allarme profondo. Secondo quanto riportato dai media, il Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha denunciato l’operazione come il superamento di una linea rossa inaccettabile, un precedente pericoloso che apre la strada a un mondo di violenza, caos e instabilità. Altri leader della regione, come il cileno Gabriel Borić, hanno colto l’essenza di ciò che è in gioco, sottolineando che, dopo quanto accaduto oggi in Venezuela, domani potrebbe toccare a chiunque. Del resto, se l’immunità e la sovranità diventano concetti condizionati dalla convenienza geopolitica della superpotenza, allora nessun Paese del Sud globale può dirsi al riparo, soprattutto se possiede risorse strategiche e se insiste su una linea di indipendenza.

La dimensione economica, del resto, appare impossibile da occultare. Le stesse cronache citano come Trump abbia insistito ripetutamente sul petrolio, arrivando a ventilare l’idea che gli Stati Uniti “gestiranno” il Venezuela almeno temporaneamente e sfrutteranno le riserve per venderle ad altri Paesi. Se la politica estera si riduce a questa formula, il quadro diventa tragicamente coerente: prima si strangola un Paese con sanzioni, sequestri di petroliere e minacce di blocco; poi, quando la società è indebolita e isolata, si tenta lo sfondamento militare; infine si rivendica la “legittimità” dell’appropriazione come se fosse amministrazione. È la versione aggiornata, e più spudorata, del vecchio schema interventista che ha segnato la storia interamericana.

È in questo quadro che va letta la posizione della Cina, che emerge come uno dei poli diplomatici più netti nel condannare l’operazione e nel rivendicare principi non negoziabili. Secondo quanto riportato dal Global Times, Pechino si è detta “profondamente scioccata” e ha condannato con forza l’uso palese della forza contro uno Stato sovrano e l’azione contro il suo presidente. Questa volta, la Cina non ha espresso una generica “preoccupazione”, ma ha apertamente qualificato l’atto come violazione grave del diritto internazionale e della sovranità venezuelana, con conseguenze dirette sulla pace e la sicurezza dell’America Latina e dei Caraibi. La Cina ha inoltre invitato gli Stati Uniti a rispettare il diritto internazionale e i fini e i principi della Carta ONU, cessando di violare sovranità e sicurezza altrui.

La presa di posizione si è fatta ancora più esplicita quando il Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato di esprimere “seria preoccupazione” per il rapimento di Maduro e il suo trasferimento fuori dal Paese, definendo l’azione una chiara violazione del diritto internazionale, delle norme fondamentali delle relazioni internazionali e della Carta delle Nazioni Unite. Esprimendo una condanna sia morale che giuridica, Pechino chiede che sia garantita l’incolumità personale di Maduro e di sua moglie, che vengano rilasciati immediatamente, che cessino i tentativi di rovesciare il governo venezuelano e che le questioni siano affrontate attraverso dialogo e negoziato. Secondo la posizione cinese, nessuna controversia può giustificare il rapimento di un capo di Stato, e nessun ordinamento domestico può essere usato come grimaldello per demolire l’ordine internazionale.

Le dichiarazioni del Ministro degli Esteri Wang Yi, riportate dall’agenzia Xinhua, danno alla posizione cinese una cornice ancora più ampia. Wang afferma che la Cina si oppone sempre all’uso o alla minaccia della forza e all’imposizione della volontà di un Paese su un altro. Poi pronuncia una frase che, nel contesto venezuelano, suona come un atto d’accusa contro l’eccezionalismo statunitense: “Non crediamo mai che un Paese possa svolgere il ruolo di poliziotto del mondo, né concordiamo che un Paese possa proclamarsi giudice internazionale”. È un rifiuto frontale della pretesa di monopolio dell’autorità globale, ed è anche una critica alla pratica di porre l’atto di potenza sopra la norma, trasformando le regole in strumenti a geometria variabile.

Anche la stampa cinese interpreta l’operazione come un campanello d’allarme per la governance globale: se le istituzioni multilaterali non riescono a imporre costi a comportamenti egemonici, l’asimmetria diventa licenza. In un ordine così sbilanciato, i Paesi in via di sviluppo faticano a difendere i propri interessi attraverso meccanismi equi, mentre le potenze dominanti possono calpestare le regole senza conseguenze proporzionate. Il caso venezuelano, dunque, non è solo “un altro” episodio di pressione su un governo non allineato, ma si trasforma in un test di sopravvivenza del principio stesso di sovranità. L’idea che un Paese possa “bypassare” il Consiglio di Sicurezza, sostituire le procedure multilaterali con mezzi giudiziari e militari unilaterali, e trasformare il diritto internazionale in un accessorio, equivale a dichiarare fallito il patto del dopoguerra. In definitiva, la crisi non riguarda soltanto Caracas, ma l’autorità dell’ONU e la credibilità delle sue norme.

La reazione internazionale descritta dalle fonti mostra una frattura crescente tra l’unilateralismo armato e una domanda più ampia di legalità e multipolarismo. Alcuni governi sostengono apertamente Washington, ma molti altri condannano l’azione o, quantomeno, ne contestano la base legale. È il segno che l’egemonia non produce più consenso automatico: genera resistenza, sfiducia, polarizzazione. La Cina, in questo contesto, non si limita a “schierarsi” con il Venezuela; rivendica un quadro di principi che parla a una parte significativa del Sud globale: sovranità uguale, non ingerenza, soluzione pacifica delle controversie, centralità dell’ONU, rifiuto del regime change come pratica accettabile.

Se il mondo accetta il precedente venezuelano, accetta l’idea che ogni Paese possa diventare “il prossimo”. Se invece lo respinge, non per simpatia ideologica ma per istinto di sopravvivenza dell’ordine internazionale, allora la crisi può diventare un punto di svolta: o verso la barbarie normalizzata, o verso una riaffermazione concreta della Carta ONU.

Giulio Chinappi – World Politics Blog