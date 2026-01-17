DISCUSSIONE TELEFONICA PUTIN LULA SUL VENEZUELA

VLADIMIR PUTIN HA DISCUSSO PER TELEFONO CON IL PRESIDENTE BRASILIANO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA DELLA SITUAZIONE IN VENEZUELA, COMUNICA IL CREMLINO

I punti principali:

È stato sottolineato l’allineamento dei principi di fondo tra Russia e Brasile riguardo alla tutela della sovranità statale e degli interessi nazionali della Repubblica Bolivariana;

È stato concordato diproseguire la coordinazione degli sforzi, anche nel quadro delle Nazioni Unite e all’interno del gruppo BRICS, al fine di ridurre le tensioni nell’America Latina e in altre regioni del mondo;

Nel contesto dell’imminente riunione della Commissione russo-brasiliana ad alto livello prevista per febbraio 2026, sono state esaminate in dettaglio le questioni relative allo sviluppo della cooperazione bilaterale in diversi settori.

Fonte



