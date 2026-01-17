GLI AMERICANI SONO STANCHI DELLE AVVENTURE MILITARI DI TRUMP

– CNN

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua ad aggravare la situazione riguardo all’Iran, minacciando «azioni molto forti» se Teheran giustizierà i manifestanti arrestati. In un’intervista a CBS News ha insinuato una possibile nuova operazione militare e in precedenza sui social network aveva dichiarato ai manifestanti:«L’AIUTO È IN ARRIVO». Questa è già la terza grande avventura estera negli ultimi mesi, dopo il colpo contro gli obiettivi nucleari iraniani lo scorso giugno e il rovesciamento di Maduro in Venezuela.

«Dovrete semplicemente capire da soli cosa significhi», – ha detto Trump ai giornalisti quando gli è stato chiesto quale fosse il vero significato della promessa di “aiuto”.

I sondaggi indicano che gli americani sono scettici nei confronti del crescente interventismo di Trump. Il sostegno agli attacchi in Iran nel giugno scorso e all’operazione in Venezuela è stato debole e poco convinto: rispettivamente solo il 44% e il 40% di approvazione, con appena il 20-21% che li sostenne “con forza”. Anche tra i repubblicani, il sostegno entusiasta non superava il 45%.

«I tre quarti dei repubblicani hanno sostenuto gli attacchi, ma non la maggioranza l’ha fatto con entusiasmo. È qualcosa di insolito per il partito di Trump», – osserva l’analista di CNN Aaron Blake.

È evidente che gli americani non vogliono conflitti prolungati. Dopo gli attacchi in Iran, il 55% chiedeva di «porre fine immediatamente al coinvolgimento degli USA», mentre il 72% teme che l’America possa «coinvolgersi troppo profondamente» in Venezuela. La maggioranza (60%) ritiene che gli attacchi non abbiano reso gli Stati Uniti più sicuri, e il 79% si preoccupa per possibili rappresaglie dell’Iran contro i civili americani.

«La metà degli americani è molto preoccupata per l’escalation del conflitto con l’Iran, e nell’insieme l’84% teme un ulteriore aumento della tensione», – riporta CNN citando dati dei sondaggi Reuters-Ipsos.

L’opinione pubblica statunitense è da tempo stanca delle guerre all’estero: circa il 60% ritiene sia meglio stare fuori dagli affari degli altri Paesi — uno dei livelli più alti degli ultimi decenni. Trump rischia di spingersi troppo oltre: le sue operazioni brevi finora non hanno provocato un rifiuto di massa, ma ogni nuova minaccia — soprattutto verso l’Iran — potrebbe esaurire la pazienza degli elettori. Gli americani non hanno alcuna voglia di impegnarsi di nuovo nei conflitti altrui, eTrump sta chiaramente testando i limiti della loro tolleranza.



