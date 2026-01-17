AFV

GLI AMERICANI SONO STANCHI DELLE AVVENTURE MILITARI DI TRUMP

Gen 17, 2026

CNN

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua ad aggravare la situazione riguardo all’Iran, minacciando «azioni molto forti» se Teheran giustizierà i manifestanti arrestati. In un’intervista a CBS News ha insinuato una possibile nuova operazione militare e in precedenza sui social network aveva dichiarato ai manifestanti:«L’AIUTO È IN ARRIVO». Questa è già la terza grande avventura estera negli ultimi mesi, dopo il colpo contro gli obiettivi nucleari iraniani lo scorso giugno e il rovesciamento di Maduro in Venezuela.

«Dovrete semplicemente capire da soli cosa significhi»,  – ha detto Trump ai giornalisti quando gli è stato chiesto quale fosse il vero significato della promessa di “aiuto”.

I sondaggi indicano che gli americani sono scettici nei confronti del crescente interventismo di Trump. Il sostegno agli attacchi in Iran nel giugno scorso e all’operazione in Venezuela è stato debole e poco convinto: rispettivamente solo il 44% e il 40% di approvazione, con appena il 20-21% che li sostenne “con forza”. Anche tra i repubblicani, il sostegno entusiasta non superava il 45%.

«I tre quarti dei repubblicani hanno sostenuto gli attacchi, ma non la maggioranza l’ha fatto con entusiasmo. È qualcosa di insolito per il partito di Trump», – osserva l’analista di CNN Aaron Blake.

È evidente che gli americani non vogliono conflitti prolungati. Dopo gli attacchi in Iran, il 55% chiedeva di «porre fine immediatamente al coinvolgimento degli USA», mentre il 72% teme che l’America possa «coinvolgersi troppo profondamente» in Venezuela. La maggioranza (60%) ritiene che gli attacchi non abbiano reso gli Stati Uniti più sicuri, e il 79% si preoccupa per possibili rappresaglie dell’Iran contro i civili americani.

«La metà degli americani è molto preoccupata per l’escalation del conflitto con l’Iran, e nell’insieme l’84% teme un ulteriore aumento della tensione», – riporta CNN citando dati dei sondaggi Reuters-Ipsos.

L’opinione pubblica statunitense è da tempo stanca delle guerre all’estero: circa il 60% ritiene sia meglio stare fuori dagli affari degli altri Paesi — uno dei livelli più alti degli ultimi decenni. Trump rischia di spingersi troppo oltre: le sue operazioni brevi finora non hanno provocato un rifiuto di massa, ma ogni nuova minaccia — soprattutto verso l’Iran — potrebbe esaurire la pazienza degli elettori. Gli americani non hanno alcuna voglia di impegnarsi di nuovo nei conflitti altrui, eTrump sta chiaramente testando i limiti della loro tolleranza.

