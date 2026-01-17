L’ESIGENZA DI UNA RIFLESSIONE

Siamo ostinati tanto quanto chi si sente “ostinatamente unitario” e torniamo a chiedere una riflessione comune delle forze di sinistra presenti in Italia: si tratta di lavorare su di un punto fondamentale, quello relativo al deficit di offerta politica ormai presente da tempo e che impedisce un assetto del sistema nel quale si misurino forze in effettiva competizione tra schieramenti che non possono limitarsi al compitino dell’alternanza e del “bipolarismo temperato”. Ci troviamo in tempi di radicalità delle trasformazioni e questo la destra,fuori e dentro l’Italia, lo ha compreso benissimo e sta conducendo il gioco.

1) uno schema rivolto al quadro internazionale:

Ucraina, Gaza, Venezuela, Iran fronti diversi attraversati da un unico segno: quello del passaggio d’epoca, del “ridimensionamento” della caoslandia uscita dalla fase del post muro di Berlino, dalla disullusione della caducità della “fine della storia”, dalla contrapposizione di civiltà regolata da un solo “gendarme” del mondo, dalle torri gemelle, dalla crisi verticale del neoliberismo che ha fatto gli scatoloni con la Lehman&Brothers.

Le discutibili cadute o future cadute di regimi per certi versi discutibili che sono avvenute e/o avverranno in forme altrettanto discutibili si verificano in uno scenario che potrebbe essere così riassunto: la ceduta di passo del contrasto tra autocrazie e regimi liberali verso l’egemonia della grandi autocrazie produttrici di politica imperiale e -sostanzialmente – di spartizione dei grandi asset energetici e geo politici.

Rimane da capire come avverrà la spartizione: un conflitto globale o un assestamento di modelli tra imperi a livello geopolitico?

Conterà ancora qualcosa chi possiede l’atomica e – forse – il passaggio decisivo è quello riguardante la Groenlandia.

In tutto questo ambaradan comunque manca un soggetto: l’Europa.

Ed è anche assente quello che dovrebbe essere un protagonista politico: l’idea socialista di una difesa democratica capace di partire dall’Occidente e di investire i soggetti politici delle aree più sensibili del mondo in fiamme (forse l’area socialista democratica negli USA appare la più avvertita in questo senso).

Va schematizzata un’adeguata analisi al fine avviare una traccia di ripresa di identità per le residue forze della sinistra (costrette dalla storia a richiamarsi necessariamente alla sinistra europea occidentale dei “30 gloriosi”)

2) il quadro interno:

Il combinato disposto tra riforma della magistratura (compresa quella contabile: un tema delicatissimo) e decreti sicurezza; le aspirazioni all’elezione diretta; il trattamento riservato all’informazione ci dicono quale indirizzo ha assunto il governo della destra: quello delle autocrazie illiberali.

Le opposizioni italiane debbono ancora capire cosa faranno da grandi e l’alternativa deve partire da un partito pivotale che viaggi sul 30% dei voti portando alcune idee particolarmente chiare su politica estera, economia, riequilibrio sociale, welfare Su tratta di un tema sul quale è già capitato di intervenire : la questione europea necessita di un ripensamento al riguardo di determinate posizioni assunte anche nel recente passato. Debbono essere elaborati elementi di progettualità alternativa posti sia sul terreno della strutturazione politica, sia al riguardo della prospettiva economica e sociale e soprattutto della pace. Non è sufficiente pensare alla green economy e ai possibili relativi modelli di vita: le fasi di transizione sono diverse e complesse, difficili da intrecciare. Abbiamo davanti grandi difficoltà : dobbiamo essere capaci di ripensare i temi dello sviluppo e della stessa convivenza civile, delle relazioni umane, degli interscambi economici, culturali, sociali, ambientali proponendo il superamento del legame esclusivo alla logica del profitto. Deve essere aperta una prospettiva della trasformazione sociale a livello sistemico corrispondente però ad una adeguata soggettività politica.

3) una proposta di ripartenza

il punto di ripartenza potrebbe essere costituito da un’opposizione alla logica della guerra il cui senso potrebbe essere riassunto nell’indicazione di una “Zimmerwald del XXI secolo”. Un incontro tra forze diverse nel corso del quale porre le questioni fondamentali affrontando anche il tema del deficit di democrazia che affligge la vita politica del Continente e del mondo intero. In conclusione: così si potrebbe tentare, elaborando alcuni principi fondativi desunti da precise proposte politiche, di definire una identità di sinistra democratica e socialista (della quale si vedono forze ben presente nello stesso panorama politico USA) da strutturare in vista delle prossime decisive scadenze sia sul piano interno (che conta, eccome: se consideriamo che al governo in Italia ci sono gli alfieri di Trump) e soprattutto sul terreno internazionale.

.