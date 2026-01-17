AFV

Libera la tua mente

Mondo

PROGETTO DI LEGGE SULL’ “ANNESSIONE DELLA GROENLANDIA” PRESENTATO AL CONGRESSO USA

DiAFV from TELEGRAM

Gen 17, 2026 #Groenlandia, #USA

UN PROGETTO DI LEGGE SULL’ “ANNESSIONE DELLA GROENLANDIA E LA CONCESSIONE DELLO STATUS DI STATO” AGLI STATI UNITI È STATO PRESENTATO AL CONGRESSO AMERICANO

Il progetto legge è stato presentato dal repubblicano Randy Fine.

«Grandi notizie! Oggi presento con orgoglio il “Disegno di legge sull’annessione e lo status statale per la Groenlandia”, un provvedimento che autorizza il Presidente a utilizzare tutti i mezzi necessari per includere la Groenlandia negli Stati Uniti.

Lo dico chiaramente: i nostri avversari stanno cercando di insediarsi nell’Artico, e non possiamo permetterlo. L’acquisizione della Groenlandia ci permetterà di impedire ai nostri avversari di controllare la regione artica e di proteggere il nostro fronte settentrionale da Russia e Cina».


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

DISCUSSIONE TELEFONICA PUTIN LULA SUL VENEZUELA

Gen 17, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

GLI AMERICANI SONO STANCHI DELLE AVVENTURE MILITARI DI TRUMP

Gen 17, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Aisha Gheddafi invia un messaggio e un monito forte e profondo al popolo iraniano

Gen 17, 2026 Enrico Vigna

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

DISCUSSIONE TELEFONICA PUTIN LULA SUL VENEZUELA

Gennaio 17, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

GLI AMERICANI SONO STANCHI DELLE AVVENTURE MILITARI DI TRUMP

Gennaio 17, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Cultura e Società Italia

L’ESIGENZA DI UNA RIFLESSIONE

Gennaio 17, 2026 Franco Astengo
Italia

Torino: la procura vuole mandare in carcere un No TAV per un’intervista

Gennaio 17, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: