PROGETTO DI LEGGE SULL’ “ANNESSIONE DELLA GROENLANDIA” PRESENTATO AL CONGRESSO USA

UN PROGETTO DI LEGGE SULL’ “ANNESSIONE DELLA GROENLANDIA E LA CONCESSIONE DELLO STATUS DI STATO” AGLI STATI UNITI È STATO PRESENTATO AL CONGRESSO AMERICANO

Il progetto legge è stato presentato dal repubblicano Randy Fine.

«Grandi notizie! Oggi presento con orgoglio il “Disegno di legge sull’annessione e lo status statale per la Groenlandia”, un provvedimento che autorizza il Presidente a utilizzare tutti i mezzi necessari per includere la Groenlandia negli Stati Uniti.

Lo dico chiaramente: i nostri avversari stanno cercando di insediarsi nell’Artico, e non possiamo permetterlo. L’acquisizione della Groenlandia ci permetterà di impedire ai nostri avversari di controllare la regione artica e di proteggere il nostro fronte settentrionale da Russia e Cina».