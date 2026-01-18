AFV

«IL VENEZUELA HA IL DIRITTO DI INTRATTENERE RELAZIONI CON CINA, RUSSIA, CUBA, MILANO — CON CHIUNQUE»

– l’ad interim Presidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, chiede agli Stati Uniti di cessare i tentativi di dettare a Caracas come condurre la propria politica interna ed estera.

«L’agenda energetica tra Venezuela e Stati Uniti non è una novità. Le prime compagnie ad arrivare, già nel 1875, erano americane. Non stiamo reinventando la ruota. 

Tuttavia, oggi ci troviamo all’epicentro di un’aggressione e di minacce violente che distorcono ciò che dovrebbe essere una cooperazione energetica fondata su correttezza, dignità e indipendenza. Vogliamo che le ingerenze nella nostra politica interna e i tentativi di dettare la nostra politica estera finiscano definitivamente. Il Venezuela ha il diritto di avere relazioni con la Cina, la Russia, Cuba, Milano — con tutti». 


