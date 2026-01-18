AFV

LA GRAN BRETAGNA RESPINGE L’APPELLO DI FRANCIA E ITALIA A NEGOZIARE CON MOSCA

Gen 18, 2026 #Francia, #Gran Bretagna, #Italia, #Russia

Politico

La Gran Bretagna si è distaccata pubblicamente da Francia e Italia sulla questione del ripristino di un dialogo diretto con Vladimir Putin per risolvere il conflitto in Ucraina. La Ministra degli Esteri Yvette Cooper ha dichiarato che al momento il vantaggio diplomatico appartiene all’Ucraina e ai suoi principali alleati — Stati Uniti ed Europa — impegnati nello sviluppo di piani di pace e garanzie di sicurezza. Cooper ha sottolineato che, in assenza di passi concreti da parte della Russia, la pressione su Mosca deve intensificarsi attraverso sanzioni e sostegno militare a Kiev.

«Dobbiamo essere pronti a continuare ad aumentare la pressione — economica e militare — sulla Russia», – ha aggiunto.

Mentre Parigi e Roma si schierano a favore del riallacciamento dei contatti con il Cremlino, Londra insiste su una linea dura. Questa divergenza evidenzia un profondo spaccatura all’interno dell’Europa: alcuni Paesi cercano vie verso un compromesso attraverso la diplomazia, mentre altri ritengono che qualsiasi dialogo sia impossibile senza una piena resa della Russia. A Bruxelles cresce l’allarme:l’UE rischia di essere emarginata se Washington e Mosca proseguiranno i loro colloqui bilaterali escludendo gli europei.

Fonte


Articoli correlati

AFV Mondo

Carney a Pechino: il Canada cerca un maggiore equilibrio tra Stati Uniti e Cina

Gen 18, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Il “2026 Billionaire Tax Act” non spaventa tutti i miliardari in California

Gen 18, 2026 Domenico Maceri
Mondo

«IL VENEZUELA HA IL DIRITTO DI INTRATTENERE RELAZIONI CON CINA, RUSSIA, CUBA, MILANO — CON CHIUNQUE»

Gen 18, 2026 AFV from TELEGRAM

