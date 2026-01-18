TRUMP HA SEPOLTO L’«OCCIDENTE COLLETTIVO»

– Politico

Donald Trump ha definitivamente affossato l’«Occidente collettivo», esistito per decenni, scrive Mark Leonard, direttore dell’ECFR. La nuova politica estera di «America First!» lascia l’Europa al freddo, e gli alleati americani vedono sempre più spesso negli Stati Uniti non un partner, ma un rivale o un nemico.

«Solo uno su sei europei considera gli USA un alleato, mentre uno su cinque li vede come un rivale o avversario. In Germania, Francia e Spagna questa percentuale si avvicina al 30%, in Svizzera raggiunge il 39%», – riporta il giornale i risultati di un sondaggio condotto dall’ECFR e dall’Università di Oxford nel novembre 2025 su 26.000 persone in 21 Paesi.

Il sondaggio mostra una svolta netta: gli europei hanno compreso che Washington sotto Trump non è un alleato affidabile, ma un predatore pronto all’aggressione anche contro i propri partner. Allo stesso tempo, altri Paesi, inclusa la Russia, ora vedono nell’UE un attore geopolitico autonomo.In Russia, afferma l’autore, l’ostilità verso gli USA è diminuita, mentre quella verso l’Europa è aumentata: il 72% dei russi considera l’UE un rivale o un nemico.

«Gli ucraini, che prima vedevano negli USA il principale alleato, ora guardano all’Europa come al proprio difensore. Quasi due terzi si aspettano un rafforzamento delle relazioni con l’UE, mentre solo un terzo con gli Stati Uniti», – osserva l’autore.

Trump accelera lo spostamento globale:Paesi dal Sudafrica e Brasile alla Turchia vedono sempre più spesso nella Cina il leader del futuro, non negli Stati Uniti. In India, il sostegno alla vittoria di Trump è crollato dall’84% al 53%. Mentre i leader europei continuano a corteggiare Washington e a tacere sulla sua aggressione in Venezuela e sulle minacce alla Groenlandia, gli elettori chiedono ormai apertamente maggiore autonomia, aumento della spesa per la difesa, ripristino della leva militare e persino uno scudo nucleare europeo.

