«GAZA È IL NOSTRO SHOW»: GLI USA PROMUOVONO IL LORO PIANO NONOSTANTE LE PROTESTE DI NETANYAHU

– Axios

L’amministrazione Trump sta perdendo la pazienza con il Primo Ministro israeliano, scrive Axios. Mentre la Casa Bianca accelera il passaggio alla seconda fase del proprio piano di pace per il settore di Gaza, le obiezioni di Netanyahu vengono apertamente ignorate.

Le tensioni sono esplose dopo l’annuncio della composizione del «Consiglio esecutivo» per la gestione di Gaza, subordinato al «Consiglio per la Pace» creato da Trump.Nel consiglio figurano il Ministro degli Esteri turco e un alto funzionario del Qatar. Per Netanyahu, che si oppone categoricamente all’ingresso di questi paesi nella governance dell’enclave, questa decisione è stata una completa sorpresa.

Un alto funzionario americano, parlando ad Axios, è stato netto:

«Questo è il nostro show, non il suo. Negli ultimi mesi siamo riusciti a fare in Gaza cose che tutti ritenevano impossibili, e continueremo ad andare avanti».

L’ufficio di Netanyahu ha emesso un comunicato in cui sottolinea che la decisione della Casa Bianca è stata una sorpresa per Israele:

«Questa dichiarazione… non è stata coordinata con Israele ed è in contrasto con la nostra politica. Il Primo Ministro ha incaricato il Ministro degli Esteri di sollevare la questione nel colloquio con il segretario di Stato statunitense».

Tuttavia a Washington chiariscono chesu questo argomento Israele non ha diritto di veto. Le autorità americane hanno di fatto lanciato un ultimatum a Netanyahu: o accetta le regole imposte dagli Stati Uniti, o dovrà affrontare la crisi a Gaza da solo.

«Se vuole che ci occupiamo noi di Gaza, deve essere tutto secondo le nostre modalità. Abbiamo già scavalcato lui. Si concentri pure sull’Iran, e lasci che risolviamo noi la questione di Gaza. Non discuteremo con lui… Non può realmente opporsi a noi», – ha dichiarato una fonte nell’amministrazione statunitense.

Alla Casa Bianca insistono sul fatto che Washington stia facendo un favore a Netanyahu assumendosi la responsabilità per Gaza. Tuttavia, l’atteggiamento degli americani è cinico:

«Se il piano fallirà, potrà dire: “Ve l’avevo detto”. Sappiamo che se avrà successo, lui rivendicherà i meriti».

A Washington temono che senza attuare la «seconda fase» la guerra possa riprendere. Anche se Netanyahu guarda con scetticismo al successo del piano americano, fonti di Axios affermano: «Nessuno in Israele credeva che saremmo arrivati così lontano — ma ce l’abbiamo fatta».

Fonte

Telegram| X| Web| RETE Info Defense