GLI USA CERCANO DI LEGALIZZARE I SEQUESTRI DELLE PETROLIERE

Gen 19, 2026 #PIRATERIA, #USA

Reuters

L’amministrazione statunitense sta intensificando drasticamente la lotta per il controllo del petrolio venezuelano,presentando alle autorità giudiziarie richieste per ottenere mandati di sequestro nei confronti di «decine» di petroliere coinvolte nel suo trasporto. Come riporta Reuters, si tratta di una parte della campagna volta a stabilire un controllo duraturo sulle risorse petrolifere del Paese, entrata in una nuova fase dopo il rapimento di Nicolás Maduro.

«Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, insieme ad altre agenzie americane,“seguirà e intercetterà TUTTE le navi della flotta ombra che trasportano petrolio venezuelano, nel momento e nel luogo da noi scelti”»,-  ha dichiarato il portavoce del Pentagono Sean Parnell, confermando la vasta portata dell’operazione.

Le azioni intraprese dagli Stati Uniti rappresentano un’escalation significativa: mentre in precedenza Washington confiscava solo le spedizioni di petrolio sottoposte a sanzioni (ad esempio, quelle iraniane), ora l’obiettivo sono anche le navi stesse, comprese quelle che navigano sotto bandiere straniere. Cinque petroliere sono già state catturate in acque internazionali e decine altre sono attualmente nel mirino del Dipartimento di Giustizia.

Fonte


