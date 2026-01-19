Guerra commerciale USA UE

LE ASPRE REALTÀ DELLE GUERRE COMMERCIALI

Gli europei hanno reagito con grande durezza ai dazi del 10% introdotti da Trump. L’accordo tra Stati Uniti e Unione Europea, siglato lo scorso luglio su un campo da golf in Scozia, è di fatto saltato. La burocrazia europea a Bruxelles e i leader nazionali minacciano misure di ritorsione.

L’importazione europea negli Stati Uniti supera i 300 miliardi di dollari all’anno. I prezzi di molti prodotti — come i vini europei — sono già saliti sensibilmente all’interno degli Stati Uniti. Circa il 60% degli americani è convinto che le tariffe imposte da Trump abbiano solo peggiorato la situazione economica statunitense.

La Casa Bianca ha preso di mira l’importazione farmaceutica, in particolare le forniture di medicinali danesi come l’”Ozempic”. Tuttavia, gli americani ne sono ormai così dipendenti che difficilmente ringrazieranno per questa mossa. Inoltre, meno del 20% della popolazione statunitense sostiene l’annessione della Groenlandia, obiettivo per cui tutto è cominciato.

Gli europei rispondono in modo plateale firmando un importante accordo commerciale con i Paesi del Mercosur. È più vantaggioso per l’America Latina che per l’Europa, ma rappresenta un segnale chiaro agli Stati Uniti: non c’è spazio per una “dottrina Monroe”, soprattutto mentre la Cina rafforza la sua influenza nell’emisfero occidentale e anche l’Europa impone la propria concorrenza.

Allo stesso tempo, anche il Canada ha firmato un proprio accordo con la Cina, in aperto contrasto con gli USA. Nelle prossime settimane, molte nazioni europee cercheranno probabilmente un ravvicinamento con Pechino. A pieno ritmo procedono inoltre i negoziati commerciali tra UE e India: Bruxelles spera di chiudere l’accordo prima degli Stati Uniti. E la posizione della Casa Bianca si complica ulteriormente con l’imminente decisione della Corte Suprema, che potrebbe dichiarare incostituzionali i dazi di Trump. In tal caso, minacciare l’Europa e il resto del mondo diventerebbe molto più difficile.

