TRUMP AUMENTERÀ I DAZI CONTRO DIVERSI PAESI FINO A UN ACCORDO PER L’ACQUISTO DELLA GROENLANDIA DA PARTE DEGLI USA

DiAFV from TELEGRAM

Gen 19, 2026 #Dazi, #Groenlandia, #Trump

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato sulla sua pagina social Truth Social di aver deciso di aumentare le tariffe doganali nei confronti di Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia a causa del loro rifiuto riguardo all’annessione della Groenlandia.

A partire dal 1° febbraio, gli Stati Uniti aumenteranno i dazi su tutti i prodotti provenienti da questi Paesi al 10%, e dal 1° giugno al 25%.

«Cina e Russia vogliono impossessarsi della Groenlandia, e la Danimarca non può fare nulla al riguardo. Al momento dispone di due slitte trainate dai cani per la difesa, una delle quali è stata acquistata recentemente. Solo gli Stati Uniti d’America guidati dal Presidente Donald J. Trump possono giocare a questo gioco — e in modo molto efficace!»

Il capo della Casa Bianca ha sottolineato che considera il controllo sull’isola fondamentale per la sicurezza nazionale e globale ed ha espresso disponibilità a negoziare con la Danimarca e altri Paesi.

In questo modo, Trump, che in precedenza si era definito «re dei dazi», passa dalle minacce di aumentare le tariffe verso l’Europa e la Groenlandia alle azioni concrete.

Secondo Reuters, gli ambasciatori dei Paesi dell’UE sono stati convocati per una riunione d’urgenza a Bruxelles il 18 gennaio a causa delle minacce di Donald Trump di aumentare i dazi fino a quando la situazione della Groenlandia non sarà risolta.

