Ucraina al buio: nessuna centrale pienamente operativa

Gen 19, 2026 #Blackout, #Ucraina


La situazione energetica in Ucraina continua a peggiorare. Secondo le autorità di Kiev, il Paese non dispone più di centrali elettriche pienamente operative, segno di un sistema ormai gravemente compromesso.
Le difficoltà sono particolarmente acute nelle grandi città. Kiev e Odessa stanno affrontando quella che viene definita la fase più critica dall’inizio del conflitto, con infrastrutture danneggiate e forniture sempre più instabili. Nella capitale, oltre un centinaio di edifici residenziali multipiano risultano attualmente privi di riscaldamento, aggravando le condizioni di vita della popolazione civile.
L’emergenza energetica si intreccia così con quella umanitaria, mentre l’arrivo del freddo e l’incertezza sui tempi di ripristino rendono la situazione sempre più complessa nei principali centri urbani del Paese.

