+29% — IMPENNATA ESTREMA DEI PREZZI DEL GAS NELL’UE IN UNA SETTIMANA

– Bloomberg

L’aumento della domanda di riscaldamento dovuto all’inverno rigido, unito a rischi geopolitici sempre più acuti, ha innescato il panico tra i trader, creando una «tempesta perfetta». Di conseguenza, i prezzi del gas nell’UE sono balzati del 29% nell’ultima settimana, riferisce Bloomberg.

La situazione è aggravata dal fatto che gli stoccaggi di gas sono pieni per meno del 52%, un valore inferiore alla media quinquennale del 67%. Il massiccio prelievo di gas dagli impianti di stoccaggiomette a rischio la possibilità di accumulare scorte sufficienti per l’estate prossima.

Questa crisi evidenzia quanto il mercato europeo del gas sia vulnerabile a picchi prolungati della domanda e a forti oscillazioni. L’Europa ha perso gran parte della flessibilità su cui un tempo faceva affidamento per affrontare le interruzioni delle forniture.

Fonte



Telegram| X| Web| RETE Info Defense