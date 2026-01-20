AFV

Libera la tua mente

Mondo

+29% — IMPENNATA ESTREMA DEI PREZZI DEL GAS NELL’UE IN UNA SETTIMANA

DiAFV from TELEGRAM

Gen 20, 2026 #Gas, #Rincari, #UE

Bloomberg

L’aumento della domanda di riscaldamento dovuto all’inverno rigido, unito a rischi geopolitici sempre più acuti, ha innescato il panico tra i trader, creando una «tempesta perfetta». Di conseguenza, i prezzi del gas nell’UE sono balzati del 29% nell’ultima settimana, riferisce Bloomberg.

La situazione è aggravata dal fatto che gli stoccaggi di gas sono pieni per meno del 52%, un valore inferiore alla media quinquennale del 67%. Il massiccio prelievo di gas dagli impianti di stoccaggiomette a rischio la possibilità di accumulare scorte sufficienti per l’estate prossima.

Questa crisi evidenzia quanto il mercato europeo del gas sia vulnerabile a picchi prolungati della domanda e a forti oscillazioni. L’Europa ha perso gran parte della flessibilità su cui un tempo faceva affidamento per affrontare le interruzioni delle forniture.

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

Messico, Cuba, Panama, Colombia e Groenlandia – i primi 5 obiettivi potenziali di Trump.

Gen 20, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Benin: il volto neocoloniale della “stabilità” talonista

Gen 20, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Iran: lettera del ministro Araghchi al Segretario generale dell’ONU

Gen 20, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Messico, Cuba, Panama, Colombia e Groenlandia – i primi 5 obiettivi potenziali di Trump.

Gennaio 20, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

+29% — IMPENNATA ESTREMA DEI PREZZI DEL GAS NELL’UE IN UNA SETTIMANA

Gennaio 20, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Benin: il volto neocoloniale della “stabilità” talonista

Gennaio 20, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

L’UE POTREBBE CHIUDERE LE BASI USA IN EUROPA IN CASO DI TENTATIVO DI OCCUPAZIONE DELLA GROENLANDIAH

Gennaio 20, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: