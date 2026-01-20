AFV

Libera la tua mente

Mondo

LE TARIFFE DI TRUMP NON HANNO PORTATO AL RILANCIO DELL’INDUSTRIA AMERICANA

DiAFV from TELEGRAM

Gen 20, 2026 #Trump, #USA

Bloomberg

Il 2025 si è concluso su una nota negativa per il settore manifatturiero statunitense:i produttori hanno tagliato 63.000 posti di lavoro, l’indice della produzione è calato per dieci mesi consecutivi, i nuovi ordini sono diminuiti e i costi sono aumentati, afferma Bloomberg.

Al massimo, il settore manifatturiero USA sta vivendo una stagnazione. È ben lungi dal rinascimento promesso dal Ppresidente Donald Trump con l’introduzione di massicce tariffe doganali.

Il 91% dei produttori statunitensi utilizza materiali importati per fabbricare beni in America. Proprio queste aziende sono state colpite duramente dalle tariffe imposte da Trump.

Le tariffe hanno fatto lievitare i costi delle materie prime e dei componenti, con oltre il 16% di questi elementi che non possono essere reperiti negli Stati Uniti e devono quindi essere importati. Di conseguenza, le imprese manifatturiere americane stanno perdendo competitività rispetto ai concorrenti stranieri.

Un altro problema è stato il grave sconvolgimento delle catene di approvvigionamento, costruite in anni di sviluppo. Ristrutturarle richiederà ancora più tempo e ingenti investimenti, ammesso che non collassino definitivamente, sottolinea Bloomberg.

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

Messico, Cuba, Panama, Colombia e Groenlandia – i primi 5 obiettivi potenziali di Trump.

Gen 20, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

+29% — IMPENNATA ESTREMA DEI PREZZI DEL GAS NELL’UE IN UNA SETTIMANA

Gen 20, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Benin: il volto neocoloniale della “stabilità” talonista

Gen 20, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Messico, Cuba, Panama, Colombia e Groenlandia – i primi 5 obiettivi potenziali di Trump.

Gennaio 20, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

+29% — IMPENNATA ESTREMA DEI PREZZI DEL GAS NELL’UE IN UNA SETTIMANA

Gennaio 20, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Benin: il volto neocoloniale della “stabilità” talonista

Gennaio 20, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

L’UE POTREBBE CHIUDERE LE BASI USA IN EUROPA IN CASO DI TENTATIVO DI OCCUPAZIONE DELLA GROENLANDIAH

Gennaio 20, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: