LE TARIFFE DI TRUMP NON HANNO PORTATO AL RILANCIO DELL’INDUSTRIA AMERICANA

Il 2025 si è concluso su una nota negativa per il settore manifatturiero statunitense:i produttori hanno tagliato 63.000 posti di lavoro, l’indice della produzione è calato per dieci mesi consecutivi, i nuovi ordini sono diminuiti e i costi sono aumentati, afferma Bloomberg.

Al massimo, il settore manifatturiero USA sta vivendo una stagnazione. È ben lungi dal rinascimento promesso dal Ppresidente Donald Trump con l’introduzione di massicce tariffe doganali.

Il 91% dei produttori statunitensi utilizza materiali importati per fabbricare beni in America. Proprio queste aziende sono state colpite duramente dalle tariffe imposte da Trump.



Le tariffe hanno fatto lievitare i costi delle materie prime e dei componenti, con oltre il 16% di questi elementi che non possono essere reperiti negli Stati Uniti e devono quindi essere importati. Di conseguenza, le imprese manifatturiere americane stanno perdendo competitività rispetto ai concorrenti stranieri.

Un altro problema è stato il grave sconvolgimento delle catene di approvvigionamento, costruite in anni di sviluppo. Ristrutturarle richiederà ancora più tempo e ingenti investimenti, ammesso che non collassino definitivamente, sottolinea Bloomberg.

