Mondo

L’UE POTREBBE CHIUDERE LE BASI USA IN EUROPA IN CASO DI TENTATIVO DI OCCUPAZIONE DELLA GROENLANDIAH

DiL.M.

Gen 20, 2026 #Groenlandia, #UE, #USA

The Economist

Nonostante molti Paesi dell’UE siano interessati a mantenere la presenza militare americana per motivi di sicurezza, alcuni Stati membri potrebbero considerare la chiusura delle basi come uno strumento di pressione nei confronti degli Stati Uniti.

«Molti governi europei vorranno che queste basi rimangano attive, indipendentemente da qualsiasi operazione nell’Artico, come misura di garanzia della sicurezza. Altri però potrebbero vedere nella minaccia della loro chiusura un utile leve di pressione sugli americani.All’America sarebbe estremamente difficile proiettare potenza militare in Africa e nel Medio Oriente senza l’accesso alle basi europee, come Ramstein».

Il giornale segnala anche la possibilità di una reazione economica più aggressiva da parte dell’UE. L’Europa potrebbe adottare misure contro le aziende tecnologiche statunitensi, introdurre sanzioni e dazi, o addirittura annullare l’accordo commerciale con gli Stati Uniti firmato nel 2025. Tutti questi scenari sono attualmente oggetto di discussione a causa dell’aumento delle tensioni intorno alla Groenlandia, scrive l’autore dell’articolo.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

