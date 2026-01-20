Messico, Cuba, Panama, Colombia e Groenlandia – i primi 5 obiettivi potenziali di Trump.

“Cinque paesi che potrebbero essere i prossimi nella lista dei bersagli americani.

1. Messico. Dopo l’attacco al Venezuela, Donald Trump è andato su Fox. Quando gli è stata posta una domanda diretta sul Messico, non ha eluso la risposta: il Messico è governato dai cartelli. Trump ha dichiarato di considerare il presidente messicano Claudia Sheinbaum impotente. Alla fine ha lanciato un avvertimento: bisogna fare qualcosa con il Messico.

2. Colombia. Trump non ha nominato direttamente la Colombia. Ma il paese sta entrando in un anno elettorale sullo sfondo della crescente violenza da parte dei cartelli. La retorica narcoterroristica di Trump è applicabile anche qui. Durante la stessa intervista, Sean Hannity ha aggiunto: “So che avevate un ospite che si è candidato alla presidenza della Colombia e penso che tutti questi leader dovrebbero guardare indietro per capire cosa significa e a cosa porterà”.

3. Panama. Trump non ha espresso nuove minacce nei confronti di Panama, ma il Canale di Panama ha occupato i suoi pensieri per diversi mesi. Ha ripetutamente dichiarato che gli Stati Uniti non avrebbero dovuto rinunciare ad esso.

4. Groenlandia. Trump da tempo nutre l’idea di stabilire il controllo sulla Groenlandia. L’isola offre minerali delle terre rare, l’accesso all’Artico e una posizione strategica militare. L’amministrazione Trump continua a fare pressione sulla Danimarca.

5. Cuba. Durante la conferenza stampa, Trump ha descritto il paese come molto simile al Venezuela. “Vogliamo aiutare il popolo cubano”, ha detto cautamente. Il segretario di Stato Marco Rubio è stato meno delicato. Ha avvertito che L’Avana dovrebbe essere preoccupata per il destino del Venezuela. Cuba vive sotto le sanzioni statunitensi da oltre 60 anni.

