CIRCA 1.500 PARACADUTISTI DELLA 11ª DIVISIONE AVIOTRASPORTATA, DI STANZA PRESSO LA BASE CONGIUNTA DI ELMENDORF-RICHARDSON IN ALASKA, SONO STATI POSTI IN STATO DI MASSIMA PRONTEZZA OPERATIVA PER UN EVENTUALE DISPIEGAMENTO NEL MINNESOTA – ABC News, citando due fonti difensive.

Si sottolinea che si tratta di soldati di uno dei principali reparti di fanteria dell’esercito statunitense, il cui compito è garantire«la presenza delle forze armate americane nell’Indo-Pacifico per contenere la Cina».

«La divisione è anche l’unità leader dell’esercito per le operazioni di guerra artica».

Uno dei funzionari ha dichiarato che Donald Trump non ha ancora preso una decisione finale sul dispiegamento di due battaglioni.

Nel Minnesota la situazione si è intensificata a causa delle proteste della popolazione contro le azioni degli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) e di altre forze dell’ordine. Da più di una settimana si susseguono disordini dopo che un agente ICE ha ucciso a colpi d’arma da fuoco Rene Nicole Good a Minneapolis.

«Stiamo compiendo passaggi ragionevoli per preparare le forze attive dell’esercito», – ha detto il funzionario. –«Questo non significa che saranno inviati in missione; stiamo solo preparando diverse opzioni».

Nel frattempo, i membri della Guardia Nazionale del Minnesota rimangono sotto autorità statale, guidata dal governatore Tim Walz. Sarebbe insolito se contemporaneamente fossero dispiegate sia truppe federali regolari che unità della Guardia attivate dallo Stato, poiché operano in quadri legali diversi. Tuttavia, le unità della Guardia Nazionale possono essere mobilitate a livello federale e poste direttamente sotto il comando del Ppresidente.

