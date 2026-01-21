GLI USA POTREBBERO USCIRE DALLA NATO, HA DICHIARATO L’EX SEGRETARIO GENERALE DELL’ALLEANZA JENS STOLTENBERG

Foto Wikimedia
GLI STATI UNITI POTREBBERO USCIRE DALLA NATO, HA DICHIARATO L’EX SEGRETARIO GENERALE DELL’ALLEANZA JENS STOLTENBERG – ha esortato i Paesi occidentali ad avviare un dialogo con la Russia.
«Nulla è immutabile, tutto può cambiare. Non posso garantire che gli Stati Uniti rimarranno nella NATO. E se gli Stati Uniti affermano di voler prendere il controllo della Groenlandia, dobbiamo prenderli sul serio», – ha detto Stoltenberg in un’intervista a Spiegel.
Secondo lui, è necessario adottare misure per preservare l’alleanza «indipendentemente dal fatto che gli Stati Uniti rimangano o meno un alleato attivo nella NATO».
Ha anche invitato l’Occidente ad avviare un «dialogo con la Russia»:
«In primo luogo, dobbiamo parlare con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina nello stesso modo in cui lo facciamo noi — Stati Uniti e altri partner — tra di noi. In secondo luogo, prima o poi dovremo discutere una nuova architettura di controllo degli armamenti», – ha dichiarato l’ex segretario generale della NATO.
