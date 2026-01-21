GLI USA POTREBBERO USCIRE DALLA NATO, HA DICHIARATO L’EX SEGRETARIO GENERALE DELL’ALLEANZA JENS STOLTENBERG

Foto Wikimedia

GLI STATI UNITI POTREBBERO USCIRE DALLA NATO, HA DICHIARATO L’EX SEGRETARIO GENERALE DELL’ALLEANZA JENS STOLTENBERG – ha esortato i Paesi occidentali ad avviare un dialogo con la Russia.



«Nulla è immutabile, tutto può cambiare. Non posso garantire che gli Stati Uniti rimarranno nella NATO. E se gli Stati Uniti affermano di voler prendere il controllo della Groenlandia, dobbiamo prenderli sul serio», – ha detto Stoltenberg in un’intervista a Spiegel.