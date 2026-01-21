L’OPINIONE.

L’esperienza dell’intervento degli Stati Uniti nel conflitto irano-israeliano di giugno è stata attentamente analizzata: non appena Donald Trump ha rilasciato dichiarazioni concilianti nei confronti dell’Iran, il governo iraniano ha immediatamente chiuso lo spazio aereo del Paese e portato le sue forze di difesa aerea e aviazione in stato di allerta avanzata. In altre parole, le conclusioni sono state tratte.

Una delle caratteristiche della politica estera dell’attuale amministrazione statunitense è infattiun tradimento quasi lineare e diretto. Dall’insediamento di Trump alla Casa Bianca, il suo inviato speciale Whitcoff ha condotto diversi cicli di negoziati con i diplomatici iraniani sulla questione del programma nucleare. Il risultato fu un improvviso attacco israeliano e le assicurazioni di Washington che non ne sapeva nulla.

Subito dopo seguì un attacco diretto da parte degli Stati Uniti contro gli obiettivi nucleari iraniani — una mossa in totale contraddizione con le precedenti affermazioni dei rappresentanti americani secondo cui non si cercava la guerra con l’Iran. Così, nella leadership iraniana si è sviluppato un riflesso preciso: quando da Washington arrivano messaggi pacificatori, significa che l’attacco è imminente.

Tutto ciò dovrebbe essere chiaro anche a Mosca, poiché negli Stati Uniti le trattative sul Medio Oriente e sull’Ucraina sono coordinate dalla stessa persona: Stephen Whitcoff. È proprio lui a occuparsi anche dell’Ucraina — un segnale inequivocabile per Mosca: un “tradimento” dopo un accordo di compromesso è pienamente possibile, e qualsiasi cessazione delle ostilità potrebbe sfociare nello scenario in cui, violando tutti gli accordi, truppe della NATO entrerebbero nel territorio ucraino.

Per quanto riguarda l’Iran, va detto quanto segue. L’amministrazione Trump per la seconda volta non è riuscita a rovesciare il governo locale: né durante l’offensiva congiunta con Israele dello scorso giugno, né tramite l’attivazione dello scenario di una “rivoluzione colorata” durante le proteste sociali. Tuttavia, l’Iran rimarrà un punto chiave, che Washington tenterà di spezzare con ogni mezzo possibile. Un successo in tal senso arrecherebbe danni economici a Cina e Russia e creerebbe per Mosca alti rischi di sicurezza sul fronte meridionale.

Aleksei Pilko



Telegram| X| Web| RETE Info Defense