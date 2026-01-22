L’economia Usa cola letteralmente a picco

I dati relativi alla Posizione Finanziaria Netta USA pubblicati ieri dall’US Bureau Economics Analysis segnalano un dato drammatico che non ha riscontri nella storia USA. Per uscire dalla crisi gli USA hanno di fronte due possibilità

di Giuseppe Masala per l’AntiDiplomatico

Donald Trump pur non disvelando il problema e la sua entità non ha mai nascosto che l’elemento cruciale della propria azione politica è il riequilibrio della bilancia commerciale con il resto del mondo e, di conseguenza, anche un graduale rientro dei conti nazionali comprensivi dei flussi finanziari in entrata e in uscita dagli USA. E’ stato così fin dal suo primo mandato, del quale ricordiamo le violentissime polemiche (e minacce) rivolte all’Unione Europea, accusata (non a torto) delle peggiori nefandezze in materia di concorrenza sleale. In particolare, a ricevere gli strali di Trump fu la Germania della Merkel grande creditore americano e detentrice di enormi surplus finanziari.

Con l’avvento di Joseph Biden alla Casa Bianca, i toni verso l’Europa cambiarono notevolmente sul piano verbale e delle relazioni di facciata ma, nella sostanza, i rapporti tra le due sponde dell’Atlentico peggiorarono enormemente. Innanzitutto, la Casa Bianca fece deflagrare in guerra aperta la crisi del Donbass obbligando Kiev a trasferire grandi contingenti dell’esercito verso le regioni ribelli per una spedizione punitiva e la loro riconquista. Fatto che spinse i russi ad entrare direttamente in campo per proteggere le due repubbliche di Donetsk e Lugansk.

Un conflitti che – come scrissi all’epoca su l’AntiDiplomatico – era da considerarsi come l’omicidio (quasi) perfetto dell’Unione Europea perpetrato dall’amministrazione Biden: infatti a causa di questa guerra i paesi europei furono costretti a comminare sanzioni rovinose contro la Russia che ben presto si rivelarono autodistruttive a causa delle perdita delle materie prima che Mosca forniva copiosamente a prezzo “politico” e alla perdita dell’accesso al mercato russo. In definitiva le sanzioni si rivelarono l’ordigno che ha distrutto la competitività europea nei mercati mondiali e dunque anche nei confronti delle merci americane.

Come se non bastasse, l’amministrazione Biden introdusse nell’ordinamento giuridico americano una misura, l’Inflaction Reduction act che, sostanzialmente, aveva l’obbiettivo di favorire gli investimenti produttivi sul suolo americano delle imprese europee (ma anche del sud-est asiatico a partire da Taiwan).

Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca per il suo secondo mandato si è tornati, su questo tema, ai vecchi toni polemici del primo mandato, ma accompagnati da una potentissima guerra commerciale scatenata contro il resto del mondo. Ricordiamo tutti i fortissimi dazi annunciati contro i paese che, a dire di Trump (non a torto), facevano concorrenza sleale alle imprese a stelle e strisce. Ovviamente in prima fila c’erano gli europei e naturalmente la Cina Popolare di Xi.

A questa furibonda guerra commerciale il Dipartimento di Stato affiancò un secondo binario, quello di trattative con i paesi ritenuti sleali. Ricordiamo tutti, la resa dell’Europa, rappresentata plasticamente dalla genuflessione della von der Layen a Trump nel suo campo da golf scozzese. Non solo, Trump, nella sua strategia intraprese un tour diplomatico nelle petromonarchie del Golfo Persico riuscendo a ottenere promesse di investimenti da migliaia di miliardi di dollari complessivi dall’Arabia Saudita, dal Qatar e dagli Emirati. Dunque, una strategia complessa tendente da un lato (quello europeo e magari dell’estremo oriente) a diminuire il gap commerciale americano ma dall’altro lato (quello del Golfo Persico) ad attrarre cospicui investimenti, così da non veder ridurre il fondamentale flusso di investimenti verso gli USA.

Una strategia, mi permetto di dire, intelligente, complessa e ben strutturata che in teoria avrebbe dovuto avere successo, sebbene ciò poteva avvenire nel medio e lungo periodo. Come si sa, riassestare i conti con l’estero è una impresa titanica e difficilissima anche se il paese in difficoltà sono gli Stati Uniti.

Infatti, nonostante gli sforzi titanici di Trump e di tutto il suo staff le cose stanno peggiorando a vista d’occhio. Con un report di ieri, la Bea (US Federal Boureau of Economics Analysis) ha annunciato che la posizione finanziaria netta (NIIP, Net International Investment Position) degli USA è crollata al suo peggior risultato di sempre a ben 27610 miliardi di dollari.







Si tratta di una cifra incommensurabile, anche per gli USA. Basti pensare, giusto per fare un esempio a noi vicino, che quando l’Italia fu commissariata da Mario Monti il passivo della posizione finanziaria netta (NIIP) era di “appena” 300 miliardi di euro. Una cifra che ormai gli USA perdono in 15 giorni.

Ricordo, che in sostanza il NIIP è la differenza tra gli investimenti esteri in USA e gli investimenti americani nel resto del mondo. Un passivo di questa portata ci indica due cose: la prima è che l’economia USA è sostanzialmente dipendente dai capitali esteri e la seconda è che il sistema finanziario americano (a partire da Wall Street) è completamente esposto agli umori degli investitori internazionali; in altri termini, un deflusso di capitali esteri (una “fuga di capitali” per usare una terminologia popolare) causerebbe probabilmente il crollo di Wall Street e la crisi del sistema bancario statunitense. Anche con l’intervento “provvidenziale della FED” che inonderebbe il mercato di liquidità. Le cifre necessaria potrebbero essere troppo alte anche per la banca centrale americana che potrebbe dover scegliere tra salvare il dollaro e salvare il sistema finanziario!

Come si uscirà da questa situazione? I modi sono due, o gli USA accettano un ridimensionamento sostanzialmente cedendo il proprio impero e ridimensionando la loro smisurata e costosissima macchina da guerra che ormai costa all’anno 1000 miliardi di dollari (oltre ai 500 miliardi all’anno di benefits per i veterani delle forze armate) oppure innescano un grande conflitto nel quale si brucino i libri contabili.

A sentire gli annunci di Trump che vuole continuare ad aumentare le spese militari e soprattutto vuole mettere le mani sulla Groenlandia (peraltro sfilandola ad un vassallo europeo, la Danimarca) viene il dubbio che a Washington le scelte fondamentali siano state fatte. Anche se l’estensore dell’articolo, ovviamente spera di sbagliarsi.

