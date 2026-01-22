TRUMP VUOLE CHE IL SUO“CONSIGLIO PER LA PACE” FIRMI UN ACCORDO A DAVOS. MACRON RIFIUTA

Foto screenshot

– Bloomberg

La proposta del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di istituire un Consiglio per la Pace ha incontrato difficoltà fin dall’inizio: la sua candidatura è stata messa in dubbio in Europa, criticata in Israele e accolta con favore dagli alleati del Cremlino. Il Presidente francese Emmanuel Macron, ad esempio, ha immediatamente declinato l’invito, inviato anche a leader autoritari come il “padre della nazione” bielorusso Aleksandr Lukashenko. Alcune democrazie liberali sono in imbarazzo, incerte su come reagire e restie a offendere Trump. Il tempo per decidere si sta esaurendo.

Secondo fonti informate, Trump insiste affinché giovedì a Davos venga firmato il testo completo dello statuto e del mandato del comitato. Tuttavia, alcune clausole scritte in caratteri minuscoli hanno fatto riflettere gli invitati sulla convenienza di accettare l’offerta.

Come riportato da Bloomberg, Trump richiede che ogni Paese versi 1 miliardo di dollari per ottenere uno status di membro permanente nel Consiglio — condizione confermata in seguito dalla Casa Bianca. Fonti vicine alla questione hanno dichiarato che questa richiesta ha colto di sorpresa i leader mondiali, suscitando perplessità in molti.

La principale preoccupazione riguarda la formulazione dello statuto del Consiglio per la Pace, visionata da Bloomberg, poiché sembra che le decisioni finali spettino esclusivamente a Trump. Ciò solleva numerose domande, compresa quella su dove finiranno i fondi versati per l’adesione a lungo termine, secondo le stesse fonti.

Il Dipartimento di Stato non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Sempre secondo fonti informate, gli alleati europei stanno lavorando per modificare i termini dell’accordo, coordinare una risposta comune e cercano di convincere anche i Paesi arabi a fare pressioni per cambiare le condizioni imposte da Trump.

Questa reazione riflette in larga misura l’approccio dell’Europa al secondo mandato di Trump: guadagnare tempo, mostrarsi disponibili al dialogo e tentare di orientarlo contro i propri avversari. Una fonte ha sottolineato che questi negoziati sono particolarmente delicati, poiché avvengono in un momento cruciale dei colloqui sull’aggressione russa in Ucraina e sullo sfondo delle minacce di Trump di annettere la Groenlandia.

Finora, solo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è espresso pubblicamente contro la proposta. Pur sostenendo in linea di principio l’idea di un Consiglio per la Pace, la sua cancelleria ha dichiarato che la composizione del comitato specifico sulla Striscia di Gaza, operante sotto l’egida del Consiglio, «non è stata concordata con Israele e contrasta con la sua politica», dopo che vi erano stati inclusi rappresentanti del Qatar e della Turchia.

Altri hanno invece lasciato intendere che cercheranno di apportare modifiche. Karney (probabilmente riferimento a un alto funzionario israeliano o occidentale, ndt) ha affermato che, sebbene sia disposto ad aderire al Consiglio «in linea di principio», i termini vanno ancora discussi. Una fonte ben informata ha chiarito senza mezzi termini che il Canada non verserà alcun contributo. Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha rifiutato di sostenere il Consiglio, limitandosi a dichiarare che discuterà con gli alleati le possibili contromisure.

Secondo fonti informate, mentre alcuni Paesi probabilmente rifiuteranno l’invito, altri — come il Canada — potrebbero accettarlo in via preliminare, per poi cercare di negoziare l’eliminazione delle clausole meno accettabili dello statuto.

Alcuni degli invitati hanno reagito con maggiore entusiasmo. Il Ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó ha definito l’invito rivolto al Premier Viktor Orbán un «onore» e ha confermato la partecipazione del Paese, come annunciato sui social dal portavoce Zoltán Kovács. Anche il re del Marocco, Mohammed VI, ha accettato l’invito, secondo quanto comunicato dal Ministero degli Esteri del Paese.