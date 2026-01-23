AFV

IL PRIMO MINISTRO DEL CANADA, NEL SUO DISCORSO AL FORUM ECONOMICO MONDIALE DI DAVOS, HA DICHIARATO CHE «IL VECCHIO ORDINE MONDIALE NON TORNERÀ PIÙ».

Gen 23, 2026 #Davos, #Ordine mondiale

Le nazioni potenti usano la coercizione economica per ottenere ciò che vogliono: così ha commentato quanto sta accadendo intorno alla Groenlandia e al Venezuela.

Ogni giorno ci viene ricordato che viviamo in un’epoca di competizione tra grandi potenze, che l’ordine basato sulle regole sta svanendo, che i forti possono fare tutto ciò che è in loro potere, mentre i deboli devono soffrire», — ha dichiarato il politico, esortando i Paesi più piccoli a unirsi per difendere i propri interessi nella lotta contro le superpotenze.

Egli ha inoltre confermatola disponibilità del Canada a fornire sostegno alla Groenlandia, alla Danimarca e all’Alleanza NATO, scatenando gli applausi della sala.


