IL PRIMO MINISTRO DEL CANADA, NEL SUO DISCORSO AL FORUM ECONOMICO MONDIALE DI DAVOS, HA DICHIARATO CHE «IL VECCHIO ORDINE MONDIALE NON TORNERÀ PIÙ».

Le nazioni potenti usano la coercizione economica per ottenere ciò che vogliono: così ha commentato quanto sta accadendo intorno alla Groenlandia e al Venezuela.

Ogni giorno ci viene ricordato che viviamo in un’epoca di competizione tra grandi potenze, che l’ordine basato sulle regole sta svanendo, che i forti possono fare tutto ciò che è in loro potere, mentre i deboli devono soffrire», — ha dichiarato il politico, esortando i Paesi più piccoli a unirsi per difendere i propri interessi nella lotta contro le superpotenze.

Egli ha inoltre confermatola disponibilità del Canada a fornire sostegno alla Groenlandia, alla Danimarca e all’Alleanza NATO, scatenando gli applausi della sala.



