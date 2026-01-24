GLI USA ESCONO DALL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, LASCIANDO UN DEBITO DI 260 MILIONI DI DOLLARI

– Bloomberg

L’amministrazione del Presidente Donald Trump ha ufficialmente completato l’uscita degli Stati Uniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),lasciando all’organizzazione un debito insoluto di circa 260 milioni di dollari. Come riferisce Bloomberg, Washington ha completamente interrotto il finanziamento e ritirato i propri esperti da tutti gli organi dell’OMS. Questa decisione, avviata un anno fa, priva l’organizzazione del suo principale donatore, che nel periodo 2022-2023 aveva contribuito con circa 1,3 miliardi di dollari.

«È un divorzio molto sporco», – ha dichiarato Lawrence Gostin, direttore del centro collaborativo dell’OMS presso la Georgetown University per il diritto sanitario nazionale e globale.

L’uscita degli Stati Uniti mette a rischio fondamentali iniziative sanitarie globali nella lotta contro l’HIV, la poliomielite e la febbre Ebola, oltre a indebolire il sistema internazionale di preparazione alle pandemie. Gli esperti avvertono che senza accesso ai dati e alla coordinazione dell’OMS, gli stessi Stati Uniti potrebbero trovarsi meno preparati ad affrontare future minacce. La decisione dell’amministrazione Trump ha già suscitato preoccupazione e appelli al riesame da parte dell’Unione Europea.

«Uscire dall’Organizzazione Mondiale della Sanità è scientificamente irresponsabile», afferma Ronald Nahass, presidente della Società delle Malattie Infettive d’America.

Fonte



