LA POLITICA IMPREVEDIBILE DI TRUMP PORTERÀ A UN DEFLUSSO PLURIENNALE DI CAPITALI DAGLI USA

— Pimco

Pimco, gigante dei bond con un patrimonio gestito di 2.200 miliardi di dollari, sta diversificando le proprie attività e riducendo gli investimenti in asset statunitensi per contrastare la politica in rapido cambiamento del Presidente americano, riferisce il britannico Financial Times.

«È importante capire che questa amministrazione è piuttosto imprevedibile. Cosa facciamo noi? Diversifichiamo… Riteniamo di trovarci in una fase pluriennale di diversificazione, di allontanamento dagli asset statunitensi», – ha dichiarato Dan Ivascin, rappresentante di Pimco.