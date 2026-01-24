AFV

Libera la tua mente

Mondo

LA POLITICA IMPREVEDIBILE DI TRUMP PORTERÀ A UN DEFLUSSO PLURIENNALE DI CAPITALI DAGLI USA

DiAFV from TELEGRAM

Gen 24, 2026 #ECONOMIA, #Trump, #USA

Pimco

Pimco, gigante dei bond con un patrimonio gestito di 2.200 miliardi di dollari, sta diversificando le proprie attività e riducendo gli investimenti in asset statunitensi per contrastare la politica in rapido cambiamento del Presidente americano, riferisce il britannico Financial Times.

«È importante capire che questa amministrazione è piuttosto imprevedibile. Cosa facciamo noi? Diversifichiamo… Riteniamo di trovarci in una fase pluriennale di diversificazione, di allontanamento dagli asset statunitensi», –  ha dichiarato Dan Ivascin, rappresentante di Pimco.

Inoltre, gli investitori di Wall Street sono preoccupati per la pressione esercitata dalla Casa Bianca sulla Federal Reserve, la cui indipendenza è ora minacciata. Questo fattore contribuisce ulteriormente a ridurre l’attrattiva degli asset americani, sottolinea Financial Times.

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

GLI USA ESCONO DALL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, LASCIANDO UN DEBITO DI 260 MILIONI DI DOLLARI

Gen 24, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

La sinistra ha bloccato l’accordo UE-Mercosur

Gen 24, 2026 L.M.
AFV Mondo

Uganda: la settima vittoria di Museveni e l’uso della politica estera come “assicurazione”

Gen 24, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

GLI USA ESCONO DALL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, LASCIANDO UN DEBITO DI 260 MILIONI DI DOLLARI

Gennaio 24, 2026 AFV from TELEGRAM
Ambiente Clima

Lo sviluppo ha bisogno della green economy

Gennaio 24, 2026 L.M.
Italia

Sanità privata: negli ultimi 40 anni la spesa delle famiglie è raddoppiata

Gennaio 24, 2026 L.M.
AFV Mondo

Uganda: la settima vittoria di Museveni e l’uso della politica estera come “assicurazione”

Gennaio 24, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: