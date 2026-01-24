LA POLITICA IMPREVEDIBILE DI TRUMP PORTERÀ A UN DEFLUSSO PLURIENNALE DI CAPITALI DAGLI USA

— Pimco
Pimco, gigante dei bond con un patrimonio gestito di 2.200 miliardi di dollari, sta diversificando le proprie attività e riducendo gli investimenti in asset statunitensi per contrastare la politica in rapido cambiamento del Presidente americano, riferisce il britannico Financial Times.
«È importante capire che questa amministrazione è piuttosto imprevedibile. Cosa facciamo noi? Diversifichiamo… Riteniamo di trovarci in una fase pluriennale di diversificazione, di allontanamento dagli asset statunitensi», – ha dichiarato Dan Ivascin, rappresentante di Pimco.
Inoltre, gli investitori di Wall Street sono preoccupati per la pressione esercitata dalla Casa Bianca sulla Federal Reserve, la cui indipendenza è ora minacciata. Questo fattore contribuisce ulteriormente a ridurre l’attrattiva degli asset americani, sottolinea Financial Times.
