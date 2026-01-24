La sinistra ha bloccato l’accordo UE-Mercosur

La sinistra ha presentato una risoluzione alla Corte di giustizia europea affinché si pronunci sull’accordo UE-Mercosur per esaminarne la legalità, fortemente contestata .

Questa risoluzione, promossa dalla Sinistra e sostenuta da 145 eurodeputati di 5 gruppi politici, è stata adottata dal Parlamento europeo con 334 voti favorevoli e 324 contrari.

Questo voto segna un passo importante nella difesa della democrazia. Crea un ritardo necessario per valutare la conformità dell’accordo ai Trattati dell’UE. Questo avviene dopo che la Commissione europea ha scelto di ignorare il Parlamento e ha firmato un accordo provvisorio prima che il processo democratico fosse completato. Ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo, il voto sull’approvazione del Parlamento deve essere sospeso fino a quando la Corte di giustizia dell’Unione europea non si sia pronunciata. La Corte potrebbe impiegare fino a due anni per farlo. Questo ritardo è essenziale per continuare a mobilitarsi contro l’accordo UE-Mercosur che mina il processo democratico, l’agricoltura europea e gli agricoltori europei.

La co-presidente di Sinistra Manon Aubry (La France Insoumise, Francia) e relatrice per La Sinistra sull’accordo UE-Mercosur ha dichiarato: “Questo voto è una grande vittoria per il nostro gruppo, poiché tutti i nostri membri hanno firmato la risoluzione che chiede il deferimento dell’accordo UE-Mercosur alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Tuttavia, qualsiasi mossa del Consiglio e della Commissione europea per spingere per l’applicazione provvisoria equivarrebbe all’ennesimo scandalo democratico, mentre gli agricoltori protestano contro questo accordo da anni. Per i nostri agricoltori, l’ambiente e la salute pubblica, rimaniamo fermamente mobilitati contro questo accordo e continueremo a lottare affinché venga respinto dal Parlamento europeo!”. La Sinistra continuerà a opporsi agli accordi commerciali negoziati a porte chiuse, imposti dalla Commissione europea senza il consenso democratico e che favoriscono solo gli interessi delle aziende a discapito delle persone, dell’ambiente e della salute pubblica.

“L’era dell’appeasement è finita” – La sinistra chiede di prendere di mira gli oligarchi americani in Europa in risposta al ricatto di Trump

In una riunione odierna degli eurodeputati della Commissione per il commercio internazionale, i parlamentari hanno deciso di congelare l’”accordo commerciale” tra l’UE e gli Stati Uniti e di non votare, come inizialmente previsto, la prossima settimana sulla posizione della Commissione.

L’accordo UE-USA prevederebbe dazi pari a 0% sulle importazioni europee dagli Stati Uniti, mentre si arrenderebbe a un tetto tariffario del 15% sulla maggior parte delle esportazioni dell’UE. Tuttavia, a seguito della minaccia statunitense di cedere la Groenlandia o di dover affrontare dazi aggiuntivi del 10%-25% su “qualsiasi merce”, gli eurodeputati hanno votato oggi per rinviare l’accordo finale in attesa dell’approvazione del Parlamento.

La Sinistra chiede alle istituzioni dell’Unione Europea di reagire ulteriormente alla guerra economica di Trump. Chiediamo il rifiuto totale dell’accordo sui dazi, l’impiego dello strumento anti-coercizione e la presa di mira delle grandi aziende tecnologiche statunitensi che hanno applaudito gli attacchi di Trump all’Europa.

Il co-presidente di The Left e relatore ombra della relazione del Parlamento europeo sulle relazioni UE-USA, Martin Schirdewan (Die Linke, Germania), ha dichiarato: “L’era dell’appeasement è finita. Il semplice congelamento dei negoziati non è sufficiente. Questo accordo deve essere respinto senza mezzi termini. Non dobbiamo fermarci, dobbiamo reagire al ricatto di Trump. La nostra risposta dovrebbe andare oltre i dazi. Dobbiamo anche utilizzare lo Strumento Anticoercizione e prendere di mira le grandi aziende tecnologiche statunitensi. La coercizione è il metodo di Trump e deve essere affrontata con determinazione. Solo contromisure ferme e credibili difenderanno i nostri interessi”.

Fonte: The Left

https://www.sinistraineuropa.it/europa/la-sinistra-ha-bloccato-laccordo-ue-mercosur/#google_vignette